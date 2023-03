Až budu seniorka. Sloupek Saši Uhlové

Asi jsem přece jenom v hloubi duše doufala, že některé věci nejsou možné. Pozoruhodná je hlavně argumentace, že to přece musíme chápat, když na to státní rozpočet nemá.

„Kdyby vláda nezasáhla, přinesla by červnová mimořádná valorizace důchodů 34 miliard dluhů do státního rozpočtu. A v příštím roce dokonce dalších 59 miliard. To není udržitelné,“ píše Pekarová na Twitteru. „Opozici poslouchám, ale jakýkoli její návrh, jak zajistit udržitelnost důchodů, jsem ještě nezaslechla.“