Roboti, digitální umění i světelné show. Interaktivní zóna v Praze láká na vizuální zážitky, které ve světě nenajdete

Rozsáhlá interaktivní expozice přenese návštěvníky do jiné galaxie. Konkrétně Galaxie barev, jak se prostor, přístupný od minulého týdne, nazývá. Působivým způsobem propojuje nejmodernější technologie s digitálním uměním.

„Galaxie barev se rozkládá na ploše přes 1200 m2, pracovali jsme na ní bez mála dva roky,“ řekl Novinkám autor projektu Vojtěch Pluhař. Je složená z řady chodeb, místností, instalací i kreativních ploch.

Pluhař slibuje příchozím vizuální zážitky, které podle něj nejsou nikde jinde na světě k vidění. Některé mají podnítit fantazii, jiné zaujmout provedením, další zase vybídnout k interakci či zamyšlení. Určené jsou jak dospělým, tak dětem.

Foto: Novinky Interaktivní Galaxie barev

Řeka, kaleidoskop i skluzavka

Úvodní část je klidná a poetická, návštěvníka má zpomalit a zklidnit. U vstupu dostane bílý deštník, na jehož plochu se může pokoušet vizualizace zachytit. Za rohem pak čeká skleněná místnost s měnícími se plochami barev, odkazující na nekonečno. Vstoupit může člověk také do obřího kaleidoskopu nebo malovat na zeď pomocí světla.

„Tohle je to velká LED televize ve tvaru krychle v místnosti plné zrcadel,“ ukázal nám Pluhař jeden z výrazných exponátů, na kterém pracoval tým více než 20 lidí. „Různými pohledy do zrcadel kolem a do zrcadlové podlahy může člověk objevovat různé perspektivy té samotné krychle. Je na ní video, které jsme dělali osm měsíců, různě jsme polévali krychle a dělali následné vizualizace,“ vysvětlil princip vzniku videa.

Foto: Novinky Krychle v zrcadlové místnosti

„Tady máme tekoucí řeku plnou barev se zrcadlovým tunelem,“ předvedl nám Pluhař další exponát, jenž byl podle něj velmi náročný na realizaci především kvůli důmyslnému systému výklopných zrcadel. „Je to jedinečný zážitek, je to jako byste prošli kaleidoskopem,“ popsal.

Upozornil také na interaktivní skluzavku posetou digitálními balonky, která láká nejen malé návštěvníky. „Skluzavka reaguje na sklouznutí návštěvníka, změní se video a je tam i interakce zvuku,“ vysvětlil a ukázkově se zhoupl.

Představení s roboty

V závěru expozice čeká návštěvníky robotická podívaná. „Je to svého druhu největší robotická show na světě. Jsou tady dva šestiosé manipulátory, každý z nich váží 1,4 tuny.“ A ve flexibilních úchopech drží stokilogramové televize.

Roboti jsou obklopeni monitory a zrcadly, které dotváří atmosféru projekce trvající necelých 5 minut.

„Show ukazuje příběh o tom, jak se vytvářelo umění de facto od Velkého třesku, přes současnost, až po budoucnost. Každý si v tom má najít svým způsobem to svoje. Někoho to může motivovat zkusit si tady u nás vytvořit vlastní obraz, někoho to může namotivovat i do života, aby neměl strach z věcí, aby je zkusil,“ svěřil se Pluhař, jaké dojmy by rád v návštěvnících zanechal.

Foto: Michaela Bartošová Robotická ramena

Nápad na tuto interaktivní zábavní zónu prý vznikl v době pandemie covidu-19.

„S rodinou jsme se nudili a zkusili jsme na terase udělat obraz kyvadlovou technikou. Dlouho jsme nemohli přijít na to, jak to udělat, aby nám barva vytekla. Když se nám to povedlo, tak jsme si řekli, že začneme učit i ostatní, jak si můžou udělat touto vtipnou formou obraz. A u toho jsme zjistili, že ta vizuální stránka je tak silná, že by bylo super k tomu otevřít celý nový koncept,“ pověděl o začátcích.

Motiv tekoucí barvy je tu proto všudypřítomný. I kyvadlo se zde objevuje, jen v trochu jiné formě. „Je to vlastně taková virtuální plechovka s barvou,“ snaží se pohybující se digitální kyvadlo nad dotykovým monitorem popsat. Malovat se na plochu dá i prsty a zájemci mají k dispozici řadu nástrojů v menu.

Foto: Novinky Kyvadlem se dá malovat na digitální plochu

„Výhoda digitální malby je, že člověk není od barev a může si to zkoušet pořád dokola, od začátku,“ uvedl s tím, že žádný obraz není stejný, výsledkem je vždy originální dílo. „Je to svým způsobem nová umělecká technika, která je kompletně digitální. Ale výsledek vám můžeme vytisknout na hrnek, tričko, puzzle nebo z toho udělat NFT,“ uzavírá Pluhař.

Za sebou už má realizaci například pankráckého Světa medúz. S nejnovější Galaxií barev plánuje v budoucnu zamířit i do zahraničí. V Praze bude expozice otevřená dlouhodobě, majitel zatím počítá s pěti lety.