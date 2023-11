Režisér Jiří Strach: Svatá je film zralý na Českého lva

Proč jste se rozhodl točit pokračování Docenta?

Z několika důvodů. První série byla úspěšná. Přišli producenti z České televize a řekli, že chtějí pokračovat. Za druhé, tu první sérii jsem si skvěle obsadil. Mám v ní Ivana Trojana, Ondru Vetchého, Terezku Rambu, Marka Taclíka a Matěje Hádka. To jsou parťáci, se kterými chcete jet po roce, dvou zase na tábor.

A třetí věcí je, že to píše Josef Mareš s Honzou Malindou, toho času nejlepší detektivkáři v Čechách. Odmítat jejich scénář by bylo nemoudré.

Foto: Jan Handrejch, Právo Kapitánka Fousová s docentem Stehlíkem, režisérem Jiřím Strachem a štábem při zkoušce záběru

Prozradíte nějakou novinku, na kterou by se diváci mohli těšit? Například to, o čem se spekulovalo po první sérii, jestli kapitánka Fousová není náhodou dcerou docenta Stehlíka?

Vy takhle pátráte? No vidíte to. Že by? To by byla velká spekulace. Každopádně, bude to hodně napínavé. Ale mohu prozradit, že policejní prezídium, kde Fousová pracuje na takových top případech a pak je stažená na kriminálku na vyšetřování zdánlivě jednoduchých vražd, jí zaplatilo absolvování kurzu nekřičení.

Jiří Strach: Přiznám se, že nejsem divák televizí

Prošla psychologickým školením, kde se ji pokusili odnaučit křičet nebo mluvit nahlas. Moc se jim to ale nepovedlo…

Vracíme se k figurám stejně, jak byly, samozřejmě jsou u nich mírné posuny. Fousová už neřve tolik, nicméně její charakter rozmazlené prominentní dcerky zůstává. Ivan Trojan je stejně přeslušný, až bych řekl naivní.

Ale na kriminálce už nabírá nějakou zkušenost a už není takovým fackovacím panákem. A nově vzniká napětí mezi klukama uvnitř kriminálky, protože mladý býk ve stádu, jak to tak bývá, vyzve starého býka na souboj o to, kdo to stádo povede.

Takže si myslím, že se postavy i vztahově upgradují někam dál a samozřejmě do úplně nového kriminálního případu. Je to takové obutí do starých rozšlapaných bot, a to mám rád.

Jak je natáčení daleko?

Točíme od půlky září do konce listopadu. Je to poměrně našlapané, také proto, aby nám moc neutekla příroda. Abychom toho co nejvíce stihli v jednom podzimním čase.

Foto: Česká televize Jiří Strach režíruje Svatou, Jiřinu Bohdalovou.

Film Svatá, který točíte s Jiřinou Bohdalovou, už je hotový?

V podstatě ano. Zbývá nám natočit ještě jedna poslední scéna. Byla odložená kvůli tomu, že nám Jiřinka trošku zahaprovala se zdravíčkem.

Myslím, že film je zralý na Českého lva, nebo alespoň na nominaci. Protože předvést takový herecký výkon ve dvaadevadesáti letech, jako předvedla Jiřinka, je nevídané.

Už nějaký rok nás držíte v napětí, jestli budete točit třetího Anděla Páně.

Ještě chvíli vás v napětí podržím, ještě chvíli si musíme počkat. Dobré věci totiž neuzrají hned. A nakonec, třeba žádná trojka nebude. Možná zůstaneme u dvou. Nakonec, máme dva svátky vánoční a třetí už také nemáme.

