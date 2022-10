Richard Krajčo: Prasklá pneumatika? S Davidem Švehlíkem bychom volali o pomoc

První díl bude ke zhlédnutí na platformě v pátek 28. října. Tvůrci desetidílného seriálu slibují „absurdní, poetický i černý humor“.

Režie se ujala Karin Krajčo Babinská, která je společně s manželem Richardem autorkou námětu. Právě on si našel čas na odpovědi na pár otázek Novinek.cz.

Je rozdíl stát s kamarádem před kamerou, anebo s ním sdílet jednu divadelní šatnu?

My jsme sdíleli jednu šatnu i při natáčení seriálu. Takže to bylo trošku schizofrenní. Ráno jsme natáčeli a večer jsme byli v divadle a občas jsme ani nevěděli, jestli jsme Mára a Lukyn nebo Joey a Denny (představení Deštivé dny - pozn. red.).

Za roli chicagského policisty Dennyho dostal Krajčo Cenu Thálie 2012.

Společné natáčení jsem tak považoval za výhodu právě proto, že se tak dobře známe. Dobře se nám spolu dělá, proto se nám i v šatně spolu tráví dobře čas, což se přenese i před kameru.

Oba projekty v něčem spojují auta: seriál o nich je, na představení pro celé republice jezdíte. Sedáváte i do jednoho vozu a kdo řídí?

Jezdíváme každý sám. Pravda, chvíli jsme jezdili i spolu, ale pak jsme zjistili, že potřebujeme vyjíždět v jiný čas. David rád jezdí na poslední chvíli, já jsem na určeném místě raději hodinu předem. Abych se na vše připravil.

Richard Krajčo. David Švehlík. Gumy, nový seriál na Voyo

Jen občas, když toho bylo hodně, mimo jiné když bylo divadlo i natáčení, jsme jezdili stejnou dodávkou. Tu řídil někdo jiný, tak jsme si po představení dali na benzínce pivo, a pak se pokračovalo dál. Tím končil náš den.

Řekněme, že auto má nehodu, lehkou, praskne třeba pneumatika. Kdo by ji řešil?

Ty v…, to vůbec nevím. Asi bychom strašně googlili, abychom našli, co máme dělat. Myslím si, že jsme v tomhle na tom s Davidem stejně, ale možná by vás překvapil jinou odpovědí… Já si ovšem myslím, že bychom strašně volali o pomoc a doufali, že nás někdo zachrání.

Námět k novému seriálu napsala Karin Krajčo Babinská. Jak obvykle sděluje hercům – manželovi a kamarádovi – že má pro ně roli? A mohou říci: ne?

(Smích) Jelikož to celé vzniklo na popud Davidovy myšlenky, abychom se spolu postavili před kameru, jelikož já jsem byl rovnou u vzniku, když to Karin napadlo, a hned jsem se do všeho zapojil, řešili jsme, co by mohla tahle a tahle postava dělat, vymýšleli jsme fórky, tak jsme v tomhle případě neřešili: ano/ne. Spíš jsme moc nevěřili, že by se to natočilo. Proto jsme v nápadech byli dost odvážní.

David Švehlík a Richard Krajčo (Gumy)

Ale jinak? Víte co? Nám spolupráce s Karin dělá velmi dobře. Ostatně teďka spolu budeme mít jednu premiéru, budeme spolu zkoušet divadelní hru pro divadlo Ungelt. Vyzkoušíme si to herectví, tu režii trošku jinak. Na divadle je to přece jen jiná profese než u seriálu, filmu. A pro Karin to bude premiéra.

Seriál Gumy půjde na internet, na Voyo. Jak hodně při zvažování nabídek na práci u vás rozhoduje to, kde bude seriál vysílaný?

Myslím si, že dneska jsme se už posunuli k tomu, že lidé si uvykli, že to, co chtějí, si najdou. Všechny ty platformy, které se postupně vyrojily, o zákazníky bojují. Já to znám z hudby už dlouho. Tam ty klasické nosiče mizejí a nahrazuje je digitál, ať už je to ve formě Spotify, Deezer, Apple Music…

Ve filmu, v televizi tohle přišlo mnohem později. Teďka bude opravdu záležet na tom, jaký obsah platformy vytvoří. Myslím si, že je to jediná důležitá věc. Jakmile budou mít lidé důvod platit, tak se již ukázalo, že jsou si ochotní za obsah zaplatit. Vytvoří se vztah mezi platformou a divákem.

Jaký seriál si pustíte vy sám, máte-li volno?