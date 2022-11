RECENZE: Rusalka jako divadelní coming out

Málokterý coming out byl tak mediálně sledovaný tak, jako když režisér Daniel Špinar před rokem oznámil, že prochází tranzicí z muže na ženu. Teď se rozhodl pro divadelní coming out v podobě inscenace, v níž nesoulad těla a identity učinil stěžejním tématem.

Příběhu předchází diskuse s diváky moderovaná herečkou Zuzanou Zlatohlávkovou, která posléze ztělesní postavy Čarodějky a Cizí kněžny, a to na téma transgenderu. Na první repríze byli diváci poměrně sdílní a až na jednu výjimku k tématu vstřícní. Mezi diváky jsou usazeni a diskuse se účastní i herci Marie Machová (Rusalka) a Patrik Děrgel (Princ).

Nic však příliš nenaznačuje avizované téma, až když do Kvapilovy básně začnou pronikat autorské texty Daniely Špinar, jež ovšem s postavami původního příběhu příliš neladí. Cizí kněžna poté, co Prince svádí okatě ženskými prostředky, vzápětí pronáší plakátový monolog, v němž horlí proti své ženské roli. Poněkud překvapivě a nezmotivovaně provádí na konci svůj coming out Princ, který se stává ženou, a (ještě překvapivěji) na sebe bere Rusalka jeho mužské šaty.