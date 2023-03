RECENZE: Provokatérka Miley Cyrusová ubrala

Proslavila se hlavní rolí v disneyovském seriálu Hannah Montana. Na soundtracku z něho zpívala osm písní, a tak na sebe upozornila i jako zpěvačka.

První její album Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus vyšlo v roce 2007 a v Americe uspělo. Totéž se stalo „dvojce“ Breakout (2008), leč třetí počin Can’t Be Tamed (2010) už tak jednoznačně přijat nebyl.

Miley Cyrusová, tehdy osmnáctiletá, se rozhodla vzdát image roztomilé dětské hvězdy a na zmíněném předávání cen MTV udělat krok mezi dospělé. Na desce Bangerz (2013) to potvrdila a v klipu k písni Wrecking Ball se už houpala polonahá na demoliční kouli zavěšené na řetězu. Co na tom, že po pěti letech prohlásila, že to byla jedna z nejtrapnějších věcí, které kdy udělala. Jejímu záměru to pomohlo, stala se z ní dospělá sexy zpěvačka.

Pochopila, že popoví fanoušci chtějí kromě dobrých písní i skandály a provokace. Při moderování cen MTV v roce 2015 tedy měnila kostýmy jako na běžícím pásu, přičemž mnohé z nich její prsa spíše odhalovaly, než zakrývaly. Tu noc jako by nechtěně odhalila bradavku a vyzývala diváky ke skandování slova „marihuana“. Ve stejném roce vydala album s kapelou Flaming Lips, aniž ji rockoví fanoušci přijali, v klipu k písni BB Talk spojila sexualitu s dětinskostí a přijala roli v seriálu kvůli sexuálním skandálům zatracovaného režiséra Woodyho Allena.

Ve skladbě Malibu z roku 2017 působí naopak nevinně, což bylo dáno tím, že měla láskyplný vztah s australským hercem Liamem Hemsworthem. Toho si posléze vzala a přijala jméno Miley Ray Hemsworthová. Jejich manželství ale bylo krátké.

V klipu k písni Younger Now se už líbá s důchodci, leč stejnojmenná deska (2017) byla propadákem. Při televizním představování písně Nothing Breaks Like a Heart, kterou natočila s producentem Markem Ronsonem, vystoupila bez podprsenky, v klipu k ní zase s gustem předvádí zadní partie svého těla.

Ve videoklipu Mother’s Daughter (2019) seká provokativní pózy přímo před svou matkou Tish Cyrusovou, která se k natáčení nechala umluvit. Letos v lednu pak v klipu Flowers lákala na své nové album téměř nahá.

Desku Endless Summer Vacation rozdělila na dvě části. AM pro ni představuje ranní čas, kdy je šrumec, člověk má dost energie a nabízejí se mu nové možnosti. PM je noční doba, ve které jsou cítit únava, semletí, ale zároveň má půvab. Je to čas na odpočinek a zotavení, stejně tak na divokou jízdu městem.

Foto: Sony Music Obal alba

Ve třiceti letech Cyrusová dospívá. V písních se jí znovu povedlo vehnat do popředí svůj talent, jenž se v minulosti ztrácel pod nánosem provokací. Zpívá klidně, vyspěle, její hlas má příjemnou barvu, uklidňuje. Dílko berme jako její osobní zpověď, nikoli jako popové představení. Však se také nejvíce inspirovala soundem i aranžemi popu přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy měl velkou váhu.

Cyrusová se nezaplétá do provokací ani výstředností. Přijala roli obyčejného člověka s běžnými problémy, a tím je více autentická. Vzniklo nenáročné písničkové album, v němž obsah dostihl formu.

V textech se střetávají dva světy. Ten, do něhož Cyrusová logicky musí, tedy klidný, dospělý, odpouštějící, a ten pořád ještě nenaplněný, divoký, lákavý. Mezi řádky je cítit, že by klidně dokázala vymyslet něco, na co by posluchači nezapomněli, ale ví, že by třeba už byla směšná.

Každá písnička má samostatný příběh. V podstatě jde o sérii úvah a vzpomínek, které se protagonistka snaží utřídit, aby se vyrovnala s bolestí a citovými dilematy na cestě životem.

O jejích rodinných spojeních je v náznacích countryový duet s americkou zpěvačkou Brandie Carlileovou nazvaný Thousand Miles, přičemž sólo na harmoniku by asi na jejím albu málokdo čekal. Wonder Woman je o ženách, které dokážou zadržet slzy, aby nikdy neprojevily slabost. Cyrusová v ní uklidňujícím hlasem konstatuje, že i ti nejsilnější jedinci se mohou zhroutit.

Ve skladbě Island, jež je skoro na konci desky, pak přemýšlí o rovnováze mezi radostí a smutkem ze samoty. Je to nejtěžší téma, k němuž na desce došla, možná téma jejího současného uměleckého (i osobního) života.