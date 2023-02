RECENZE: Sexy temnota Villeho Vala

Když v roce 2017 skončila jeho domovská kapela HIM, táhl kluby s kapelou Ville Valo & Agents, s níž v roce 2019 vydal stejnojmenné album. V tomtéž roce projekt skončil a on začal nahrávat vlastní skladby. S tvůrčí chutí proplul covidovou dobou a letos v lednu vyšla kolekce Neon Noir. Vydal ji pod iniciálami VV.

Valovi je šestačtyřicet let, a to, co umí nejlépe, už nabídl v HIM. Není divu, že v tom na desce Neon Noir pokračuje. Pakliže v textech a symbolech vždy rád mísil protiklady, i novinka je v sobě má. Už jen v názvu. Neon připomíná jasné osvětlení, zatímco noir je ve francouzštině černá. Jako slovní hříčka též odkazuje na neo-noirové filmy stojící na melodramatickém vyprávění a vizuálním kontrastu temnoty a světla.

Písně z uvedeného alba tedy připomínají tvorbu HIM. Valo se v nich profiluje jako slušný zpěvák, jehož poměrně tenký hlas se ale zejména v úvodu pražského koncertu topil ve zvuku kytar a bicích. Jako by neměl mnoho sil a šetřil se. Do vysokých poloh vystupoval opatrně a žádné naplno žité emoce přitom nevypouštěl. Dost mu pak k dosažení dramatické barvy hlasu pomáhaly různá echa nebo dozvuky.

Foto: Lucie Levá Ville Valo nabídl i písničky své někdejší kapely HIM.

I skladby vybrané do programu v sobě měly cosi protikladného. Je v nich patrná inspirace gotickým rockem, jejich výraznou položkou je tudíž temná atmosféra. Tvarem i v textech jsou ale dostatečně sexy. Oslovují jak diváky pamatující zlatou éru HIM, tak mladé fanoušky, kteří chlapíka ukrývajícího se za písmeny VV teprve poznali. Zástupci obou skupin na koncertě byli.

Kromě písniček z nové desky nabídl Valo i připomínky kousků od HIM. Nechyběla Join Me In Death z roku 1998, nejzásadnější skladba tehdy se prosazující formace, kontroverzní v tom, že ji řada lidí vnímala jako vyzvání k sebevraždě. Od HIM zazněly i The Kiss Of Dawn či When Love And Death Embrace, od VV zase Echolocate Your Love, Neon Noir či In Trenodia.

Ti, kteří se v minulosti nechali svést k putování s HIM, byli ve čtvrtek večer spokojeni. Pro ty, kteří Vala objevili nedávno, to bylo bezprostřední setkání se světem někoho, kdo ví, co chce.

Ville Valo Lucerna Music Bar, Praha, 16. února

Hodnocení: 75 %

