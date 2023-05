Nové knihy: Kawakamiová, Nesbø a princ Harry

Protagonistu a zároveň vypravěče románu, čtrnáctiletého středoškoláka, poznává čtenář pod přezdívkou Šilhavec, kterou mu dali spolužáci. Kvůli tomu je také ve škole objektem šikany. Chlapec mlčky v osamění trpí, dokud nenaváže přátelství se spolužačkou Kodžimovou – ta jediná dokáže pochopit, co prožívá, protože je rovněž terčem šikany. Svět osamělého, do sebe uzavřeného chlapce se rázem změní, když má možnost sdílet své trápení, diskutovat o důvodech šikany, morálce šikanujících, ale i obětí.

Kenna Rowanová si odseděla pět let ve vězení za tragický omyl. Teď se vrací zpět do města, kde k tomu všemu došlo, a doufá, že se setká se svou malou dcerkou. Ukazuje se však, že mosty, které za sebou tehdy spálila, už není možné obnovit. Nikdo nevěří, že se změnila. Dostat se k dceři je pro ni proto téměř nadlidský úkol. Jediný, kdo ji ještě úplně neodsoudil, je Ledger Ward, majitel místního baru. Kdyby vyšlo najevo, že k sobě tihle dva mají blízko, mohlo by to ohrozit důvěru všech, na nichž Ledgerovi záleží.