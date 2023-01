RECENZE: Převyprávět Orwella na jevišti nestačí

Gombárova tříhodinová inscenace ve Švandově divadle se spolehla na působivost Orwellova románu a prostě ho realisticky převyprávěla. Příběh zasadila do kovové konstrukce s masivními vraty a prostupnými stěnami jako zdůraznění absolutní ztráty soukromí. Ačkoli jde inscenátorům spíše o bezčasí, kostýmy i ampliony odkazují k padesátým letům 20. století.

Převyprávět Orwella na jevišti ale nestačí. Inscenace postrádá obrazivé gesto, jež by vyjádřilo podstatu totality, nikoli ji jen předvádělo a komentovalo. A to v druhé polovině s až naturalisticky zobrazením fyzického mučení, jež na scéně vždy působí problematicky. Inscenace se popisně vleče v únavném tempu. A to přes opravdu působivý a autentický herecký výkon Davida Punčocháře v hlavní roli Winstona Smithe.