RECENZE: Pokojská je černobílý příběh, při němž se hlavní postavě drží palce

Není to thriller a není to ani tradiční detektivka. Debutová kniha kanadské spisovatelky Nity Prose nazvaná Pokojská rozhodně neusiluje o to, být dokonale žánrově zařazena. Je to příběh s hlavní hrdinkou, kterou by jeden za její naivitu nechal v jejích útrapách vykoupat, aby se jí, když už je v nich ponořená po uši, jal držet palce a přál si, aby dobro porazilo zlo.

Foto: Ikar Obal knihy