Třicátá detektivka a první Lucemburská epopej spisovatele Vlastimila Vondrušky

Co však každou detektivku obohacuje, je dobový místopis, takže si čtenář udělá představu, které hrady, města i místa včetně zájezdních hostinců tehdy existovaly.

Autor pečlivě sleduje ambice jednotlivých osob, ale i jejich žen včetně Janovy manželky Elišky Přemyslovny. Kráčeje jim v patách kreslí podobu mocenských bojů a dostává se na konci první části epopeje do doby návratu kralevice Karla z Paříže a Itálie do Čech. Je na co se těšit.