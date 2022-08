RECENZE: Osobní, nikoli hudební revoluce zpěvačky Demi Lovato

Americká zpěvačka Demi Lovato to neudělala náhle, jak by se mohlo zdát. Ještě loni byla na albu Dancing with the Devil… the Art of Starting Over popová. Stylovou obměnu pak oznámila na začátku letošního roku na svém Instagramu. Vysvětlení sice nepodala, ale s vydáním jejího osmého alba Holy Fvck je vše jasné.

Foto: Island Obal alba