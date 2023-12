RECENZE: Lítá v tom aneb Proč se držet svého kopyta

Zdálo by se to nemožné, ale scenáristé vymysleli hned na začátku, jak na to. Nastěhovali k Lukášovi do domu těhotnou Natálii (Kristína Svarinská), toho času bez partnera. Ta se pak za tisícovku uvolí sehrát u Eviny smrtelné postele Lukášovu milou a budoucí matku jejich dítěte. Maminka je šťastná a nejpozději ve chvíli, kdy se po transplantaci srdce uzdraví, je zcela zřejmé, jak to celé bude dál i jak to dopadne.