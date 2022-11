RECENZE: Kiks. Nečekaný Třešňákův návrat na výbornou

Ovšem fascinující je, jaký pěvecký výkon podává sám Třešňák, který často končíval u polomluveného projevu. Naráz se s jistotou pouští do zpěvných refrénů. Po loňském Nočním obrazu Vladimíra Mišíka je to další skvělé album, ukazující, že generace muzikantů sedmdesátých a osmdesátých let má co říci.