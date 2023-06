RECENZE: Indiana Jones a nástroj osudu: Méně vtipu, více akčních a digitálních scén

Ale naštěstí se objeví mladá žena (Phoebe Waller-Bridgeová), kterou znal Indy jako holčičku, a řekne mu něco, co v čerstvém důchodci vzbudí zájem. Týká se to jistého Archimedova vynálezu, po kterém prahne i stará nacistická parta v čele s hlavním záporákem ve výborném podání Madse Mikkelsena.

Nicméně honičky, pro které je použito všechno, co se pohybuje, od vlaku, auta, letadla až po koně, jsou nápadité a velmi dobře natočené a právě Fordova jízda na koni tunelem metra patrně vejde do dějin jako jedna z nejvtipnějších scén filmu.

Nicméně loučení je to důstojné, Mangold natočil film moderně, aniž by se ztratil dobře zavedený styl, jen už to dávno ztratilo kouzlo překvapení, které přinášely zejména první tři filmy. Tentokrát už může překvapit snad jen to, že Antonio Banderas má tak malou roli, že může být až s podivem, že ji přijal.