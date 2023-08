RECENZE: Film Nikdy neříkej nikdy překvapil

Už první minuty v soudní síni naznačují, že filmaři řemeslo umějí. Základní dějový rámec pak není složitý. Petr je čerstvě rozvedený, Naďa je právě rozvedená, on má dvě děti, ona také, on býval chápavým manželem lékařky, která raději zachraňuje děti v Africe, ona se zbavila příživníka a záletníka. A nepřekvapivě je spojila hned v úvodu autonehoda.

Kvalitní scénář podporuje pěkné a různorodé prostředí. Je vidět, že produkce nešetřila (cestujeme z města do luxusního hotelu i do Keni). Hudba včetně novinky Paľa Habery neurazí. Mišík hraje na jistotu, diváci od začátku vědí, odkud kam jdou, děj je předvídatelný, překvapení nečekejme.

Filmu by ale prospělo krácení, střihač mohl dostat více prostoru, aby to byla intenzivnější jízda, neboť poslední třetina ztrácí tempo. Takto je to natahované, ale možná bylo nutné se k romantickému finále prokousat. Dramatická zápletka ke konci mohla být nápaditější a rozhodně by stálo za to osekat boční větve příběhu. Odvádějí pozornost od stěžejního.