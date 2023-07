RECENZE: I Barbie může mít existenciální krizi. Ale co my s tím?

Dlouho očekávaný hollywoodský tahák předkládá na plátně velké a složité životní myšlenky dost nesourodým a zmatečným způsobem. Pro děti těžko stravitelný biják, který dospívajícím, pokud ho budou brát vážně, přináší další vlnu vztahových i genderových zmatků.

„Já tam teda hloubku nevidím,“ míní jedna ze starších divaček. Hloubka tohoto filmu se skutečně nehledá snadno. Kam se poděl ten poslední ostrůvek bezstarostnosti, když už i symbol dětské radosti řeší úzkosti a myšlenky na smrt?

Barbie hledá sebeúctu

Růžová dokonalost, kam se podíváte. Doširoka bělostný úsměv, že by i Lucie Borhyová mohla závidět. Margot Robbie se jako ikonická plastová panenka probudí do báječného dne. Kolem sebe má další skvělé barbíny: prezidentku, literátku, doktorku. A také Keny, fešácké nálože plné proteinů, bez akné, zato s dokonalým účesem. Všechno šlape, baví se a tančí jako kdysi v Pomádě až do momentu, než „standardní obyčejná“ Barbie během večírku vysloví kruciální otázku, která převrátí celý Barbieland naruby.

„Přemýšlíte někdy o smrti?!“ Hudba ztichne, všichni mlčí. Sama „standardní“ Barbie se lekne, cože ji to napadlo. Pak jde spát a v posteli se utvrzuje, že na smrt už nemyslí. „Asi je rozbitá,“ vyřknou ortel ostatní barbíny.

Nedivím se, že měla krizi. Ráno se vzbudí. Nahodí šaty, účes, make-up a úsměv. Radostně cupitá po pestrobarevném světě, kde ji všichni zdraví. Hi, Barbie! Díky, Kene! Už do oběda jí z toho musí hučet v hlavě. Tekutá cukrkandlová radost se lepí na jehličkové podpatky.

Druhý den se probudí a všechno je jinak. Na stehnech si objeví celulitidu, je smutná a „komplikovaná“. Bojí se, že bude rozkydlá. A tak jí Divná Barbie –⁠ divná proto, že jí ve skutečném světě dívky ostříhaly vlasy, pomalovaly obličej, vykloubily nohy, takže dělá stále provaz – pošle do reality mezi lidi, aby místo korkových sandálů mohla zase nosit oblíbené lodičky a svoje barbie já.

Do skutečného světa s ní frnkne také Ken v podání Ryana Goslinga, který místo toho, aby jí dělal garde, propadne patriarchálním tendencím, jimiž nakonec ovládne Barbie svět. Chce se vymanit z její závislosti, ale bez Barbie zůstává jen plastovým panákem. „Děsně mě nudí, když lidi myslí,“ říká. Těmi lidmi míní také zaměstnance firmy Mattel, která prodává iluzi krásy a jejíž vedení se, podle mě úplně nadbytečně, rozhodne do děje zasáhnout.

Umělohmotná panenka propadla úzkosti ze života a začne do kamery pronášet věty o kauzálních záležitostech a proustovských flashbacích. Vydává se do reálného světa hledat svou sebeúctu. „Je doslova nemožné být ženou,“ vyřkne hlášku, která posouvá celý příběh do roviny, kam podle mě takový typ filmu nepatří.

Už úvod naznačuje, že to nebude jednoduchá letní podívaná. „Díky Barbie byly všechny problémy feminismu vyřešeny,“ pronáší v originálním znění hlas herečky Helen Mirren. A pak děvčata, jakmile uvidí štíhlonohou panenku v nadživotní velikosti, vezmou svá plastová miminka a začnou s nimi mlátit o zem.

Přemoralizovaná otrava

Filmu se nedá upřít prvotřídní výtvarná stránka, která ale bledne ve světle dějových zákrut. Růžová tady není růžovější, zato některé myšlenky jsou blbé až blbější.

Dospělým ženám film možná připomene pár hezky nostalgických chvil při hraní si s kamarádkami. A mužům? Nevím. Ken se ukazuje jako ten, kdo se snadno vzdává a kdo hraje druhé housle. „Nestačí být mužem. Je to spíš přítěž,“ i taková věta ve filmu zazní. K tomu ještě hlavní postavy řeší, že nemají genitálie, že Kenland obsahuje semena destrukce a že Barbie je fašistka.

Chvilkami to absurditou připomíná reklamy na Old Spice, jindy filmy Wese Andersona, ale ten by neklouzal po povrchu a přidal by řádnou dávku černého humoru. Víc než o mužích a ženách je to film o vztazích matek a dcer, o tom, jak jsou ženy stále nespokojené s tím, co dostaly do vínku. V tomto případě od Mattela.

Režisérka a spoluscenáristka Greta Gerwig měla asi velké plány, skvělé herce, velký rozpočet. Herci ale nemají moc co hrát, jejich bílý chrup to nezachrání. Filmová Barbie není vyloženě nuda, spíš přemoralizovaná otrava zahalená do růžové.