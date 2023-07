RECENZE: Přišla v noci. S tchyněmi jsou trable, ale s matkami větší

Kdopak by se maminky bál? Nesčetněkrát opakovaný vzorec matka–syn–snacha zpracovává do konverzační komedie s nádechem absurdního dramatu režisérsko-scenáristické duo Jan Vejnar a Tomáš Pavlíček. V hlavní roli vetřelkyně exceluje jindy nenápadná Simona Peková. Film uvedl karlovarský festival, do kin směřuje 9. listopadu.

Video: Artcam Films