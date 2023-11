RECENZE: Anně K. láska svědčí

Vždycky šlo vlastně o to, jaké písničky Anna K. nově představí. Jestli lepší, anebo dobré. Na čerstvém albu je těch ve svém žánru lepších devět, jakkoli nenesou nic, co by pro Annu K. či celý pop rock bylo nové, přelomové či revoluční. Všechny poznávací znaky jsou na místě, hlasový projev Anny K. se nezměnil tak, aby zavdával důvod jakkoli pochybovat o tom, kdo nové písně nazpíval.