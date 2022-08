Přijedou američtí neo-souloví Moonchild

Stevie Wonder je pozval na svou tradiční předvánoční benefici House of Toys. „To pro nás bylo obrovsky důležité, nemohli jsme tomu uvěřit. Je to náš velký hrdina, jeden z těch, kvůli kterým jsme se dali dohromady, a vědět, že se mu naše hudba skutečně líbí, pro nás znamenalo hrozně moc,“ řekla zpěvačka neo-soulové partičky Amber.