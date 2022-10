Přijede Kendrick Lamar, rapper s Pulitzerovou cenou

Lamarovým původním úmyslem při tvorbě Damn bylo nahrát hybrid jeho prvních dvou alb. „Chtěl jsem to udělat zvukově, textově a melodicky. Samozřejmě to vycházelo z toho, jak jsem to slyšel ve své hlavě. Jsou to kousky mě, má muzikálnost ze mě vychází od čtyř let. Jsou to ale i kousky mě jako člověka. Jak je zpracuji, je největší výzva,“ uvedl pro magazín Rolling Stone krátce po vydání alba.