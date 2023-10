Pražské jaro pořádá koncert ve Španělském sále

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro uspořádá 5. prosince ve Španělském sále Pražského hradu mimořádný adventní koncert. Zazní na něm část z Vánočního oratoria J. S. Bacha v podání předního britského ansámblu Orchestra of the Age of Enlightenment (Orchestr doby osvícení) hrajícího na dobové nástroje bez dirigenta. V provedení Vánočního oratoria vystoupí po vedením japonského dirigenta Masaaki Suzukiho.

Foto: Zen Grisdale Orchestra a Choir of the Age of Enlightenment vystoupí ve Španělském sále v Bachově Vánočním oratoriu.