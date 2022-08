Poslední ročník Rock for Churchill s Asian Dub Foundation, J.A.R. i Tata Bojs

„Od začátku připravuje festival víceméně stejná parta. Už několik let se ptáme sami sebe, jestli ještě máme čas, šťávu a energii pouštět se každý rok do tak velkého dobrodružství, jakým Rock for Churchill v současné podobě je. Letos jsme to rozsekli s tím, že té šťávy máme tak akorát na poslední díl, na poslední velkou jízdu,“ vysvětlil člen festivalového týmu Jaromír Telenský.