Perspektiva hudebníka, malíře a humoristy Ivana Mládka

Mládka proslavily písničky s doprovodem banja a typický humor. Méně se už ví, že je tvůrcem originálního hudebního nástroje guitariano, autorem několika stolních her, ale hlavně malířem obrazů, pro které si sám vynalezl teorii obrácené perspektivy a styly jako posunismus, akční minimalismus nebo umělecké rýsování.

Řadu let spolupracoval se Zdeňkem Svěrákem, jenž pro něj psal hudební texty. „Skamarádili jsme se na jeho popud. Ivan za mnou jednou přišel do Malostranské besedy, že píše písničky, ale že mu je v rádiu nechtějí vysílat, protože jim připadají hloupé nebo naivní, divné. To se stává lidem, kteří jsou originální. Vybral si mě jako člověka s podobným viděním světa. První naše skladba byla Láďa jede lodí,“ vzpomíná v dokumentu na jejich setkání Zdeněk Svěrák.