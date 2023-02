Pamela Andersonová na Netflixu životem zkrocená

Ocitáme se na ostrově poblíž Vancouveru, v místě, kde vyrůstala ve skromných podmínkách s otcem bouřlivákem a matkou, jejíž morálka asi měla trhliny. Pamela Andersonová sedí před kamerami nenalíčená. Na sobě má vytahané domácí oblečení. Čas se na její tváři podepsal. Je jí více než padesát let.

Civilně laděný a konvenčně natočený snímek nabízí množství fotografií i videí z dob její největší slávy a přináší jednu třaskavou bombu za druhou. Ovšem jedním z největších překvapení je, že si tato „sexuální bohyně“ z Pobřežní hlídky celý život poctivě a dopodrobna psala osobní deníky se všemi detaily, před nimiž by chtěla i po letech uniknout.

Ze svých zápisků nečte sama, protože by to podle jejích slov byla přílišná muka, a tak se v průběhu vyprávění ozývá čísi ženský hlas, jenž vytahuje na světlo šokující zkušenosti.

„Byly to tři nebo čtyři roky zneužívání. Vyhrožovala mi, ať hlavně nic neříkám rodičům. Snažila jsem se před ní ochránit svého brášku. Pokusila jsem se ji zabít. Snažila jsem se ji bodnout do srdce cukrovým lízátkem,“ odhaluje zneužívání chůvou.

„Řekla jsem jí, že chci, aby umřela, a ona den na to zemřela při autonehodě. Byla jsem přesvědčená, že jsem ji zabila svou kouzelnou myslí… S tou vinou jsem žila celé mládí,“ svěřila se. Přiznala i další odpornost. Ve dvanácti letech ji měl znásilnit pětadvacetiletý známý.

Pak do Ameriky odjela načerno autobusem, protože ji jako Kanaďanku nepustili do letadla bez pracovního povolení, díky náhodě se ze stydlivé slečny stala hvězda Playboye, jejíž fotografie dodnes visí v zaprášených skříňkách fotbalistů a automechaniků, po divoké čtyřdenní známosti se v Cancúnu provdala za bubeníka skupiny Mötley Crüe, potratila a následně na svět přivedla dva syny, až se díky nejsledovanějšímu seriálu historie stala ikonickou plavčicí C. J.