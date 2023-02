OBRAZEM: Banát, nekonečná dřina i krása

Přes dvacet let jezdí do Banátu fotograf Ivo Dokoupil, který dokumentuje život a proměny šesti českých krajanských vesnic v horách nad Dunajem. Výstava jeho prací nazvaná Krajinou našich babiček – ze života českých vesnic v rumunském Banátu je k vidění v Čelákovicích. Potrvá do konce března.

Foto: Ivo Dokoupil Nekonečná dřina v krásné krajině, takový je život v rumunském Banátu.

Článek „Český Banát je výjimečnou českou komunitou, kterou nenajdeme nikde jinde na světě. Nikde si čeští krajané nezachovali v takové podobě zvyky a český jazyk po skoro deseti generacích jako právě v Banátu,“ uvedl Ivo Dokoupil. Foto: Tomáš Kopecký +3 Unikátní je podle něj v mnoha vesnicích i lidová architektura a intenzivní náboženský život, skvělá kuchyně, každodenní způsob hospodaření a vztah k půdě. Banát Z původního českého osídlení se do dnešní doby v rumunském Banátu zachovalo šest vesnic, kde žijí krajané, kteří se sem přistěhovali po roce 1823. Každá vesnice je něčím jiná, nádherně svá. Založili ji kolonisté z různých oblastí, kteří si s sebou z domova přivezli zvyky, kroje i nářečí.

Oslavy vesnice Svatá Helena a příchodu prvních krajanů do rumunského Banátu se budou konat ve dnech 18. až 20. srpna 2023 ve Svaté Heleně.

„Samozřejmě pod tlakem doby se mnoho věcí mění a zaniká, ale pořád je Banát křehkou nádobou české identity, kterou je třeba chránit a poznávat," uzavřel. Expozice je k vidění v novém kostele Církve bratrské v Čelákovicích.