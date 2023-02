Oranžový úterý s kapelou 6NaChodníku

Věnovat se po léta autorskému šansonu, jako to činí 6NaChdoníku, vyžaduje tři kvality: dobrého textaře, stejně tak skladatele a zpěvačku, která umí vyprávět příběhy. To všechno Náchodníci mají, a navíc pět výborně sehraných muzikantů, kteří si s šansonem rozumějí.

Autorem všech skladeb je Tomáš Peterka, klávesista a frontman kapely, který pro každý příběh dokáže najít správnou náladu, kterou pak jeho kolegové podpoří citlivou muzikalitou. Ať už to jsou mámivá klarinetová či saxofonová sóla Petra Záleského, jeho dueta se zpívajícími houslemi Tomáše Lhotského, vemlouvavá basa Milana Poutníka, anebo bicí udávající rytmus v rukou Ondřeje Tučka. A Tomáš Peterka za klávesami má vše dokonale v rukou i v srdci.

Zpěvačkou a moderátorkou kapely je Lucie Peterková, která svým příjemným altovým hlasem a hereckou duší posluchače zavádí do nejtajnějších zákoutí šansonových příběhů. I tentokrát se půl druhé hodiny dělila s publikem o intimní prožitky a pocity v písních z nové desky s názvy Zloděj okamžiků, Příští rok v Jeruzalémě (s hudbou inspirovanou tamním folklorem), Opuštěná, Tak co?, Mlha či Žalm (to není píseň), k níž text napsal básník a divadelník Miloň Čepelka, dlouholetý přítel kapely. A v přídavcích došlo i na starší šansony Hvězdy nad městem a Voníš kávou.