Ondřej Vrba, ředitel festivalu Let It Roll: Vytváříme pro fanoušky unikátní zážitky

S kolika diváky letos počítáte?

Mělo by jich být jako loni, kdy jsme dosáhli rekordu a vyprodali kapacitu. Ta je zhruba pětadvacet tisíc lidí, podle toho, jak je festival koncipovaný. Letos jsme přidali dvě pódia, změnili vizuální koncept a očekáváme, že těch pětadvacet tisíc lidí zase dorazí.

Na diváky se ptám proto, že jejich počet od začátku existence festivalu rostl. Na první ročník v roce 2002 dorazilo do pražského klubu Mlejn jen pár desítek návštěvníků.

Počet diváků rostl s tím, jak rostl festival. Postupem času se jeho důležitou částí stal audiovizuální zážitek, díky čemuž se stal v rámci světové drum&bassové scény unikátem. Žádný z podobných festivalů nesází tolik na vizuální stránku jako Let It Roll.

Největší zlom přišel v roce 2013, kdy jsme v Benešově u Prahy, kde se tenkrát festival konal, představili robotickou scénu, která divákům přinesla silný vizuální vjem tím, jak se dokázala přetransformovat. Poté se návštěvnost festivalu v podstatě zdvojnásobila a pak každým rokem rostla.

Je těžké vymýšlet každoročně nějaký neotřelý vizuální příběh?

Je, protože jsme se dostali do stadia, kdy je v tomto ohledu očekávání návštěvníků obrovské. Držíme se spojení hudby s vizuální stránkou již řadu let, dosáhli jsme v tom dobré úrovně a je náročné ji zachovat. Proto se snažíme náš tým rozšiřovat, nabírat specialisty v oborech 3D designu, architektury, vizualizace a podobně, abychom byli schopni se posouvat dál.

Vizuální stránka je jedna z nejnáročnějších položek festivalu, i finančně je nesmírně náročná. Všechny technologie, které používáme, jsou drahé. Navíc spolupracujeme i s lidmi z filmového průmyslu, kteří svou práci skvěle ovládají, ale jejichž honoráře jsou vysoké, zvláště jde-li o cizince.

Foto: archiv festivalu Let It Roll je festival hudební a vizuální

Jakou roli hraje na festivalu Let It Roll hudba?

Věřím, že důležitou. Drum&bass není jen muzika na párty, jak bývá prezentováno. Pro návštěvníky našeho festivalu je často životním stylem. Má obrovskou historii, vychází z mnoha hudebních směrů, je odrazem jazzu, reggae, elektronické hudby a dalších žánrů. Získal si široké spektrum příznivců a díky tomu je prorostlý různými dalšími projekty. Je jím i vizuální kultura, která patří k našemu festivalu.

Z jakých lidí se rekrutuje váš přípravný tým?

Pokud chcete brát práci organizátora festivalu vážně a chcete ji dělat celý život, musíte ji milovat. Je těžká a nestabilní, což nám ukázal covid. Je i fyzicky náročná. V době, kdy se festival připravuje a blíží, málo spíte, nemáte čas na rodinu, na přátele, na nikoho.

Většina lidí z našeho přípravného týmu jsou fanoušci žánru a festivalu. Mnozí na něj jezdili nejdříve jako návštěvníci. Když přijímáme nové kolegy, jsou pro nás důležité jejich schopnosti a zkušenosti, stejně tak to, jestli mezi nás zapadnou lidsky a zda přijímají hodnoty, které se snažíme prezentovat.

Jaké hodnoty to jsou?

Zodpovědnost, týmovost, integrita a kreativita. Krédo naší společnosti je: vytváříme zodpovědné, unikátní a inovativní zážitky pro hudební fanoušky z celého světa.

Let It Roll koneckonců expanduje do zahraničí. Jakým způsobem?

Na náš letní festival jezdí pětasedmdesát procent návštěvníků ze zahraničí. Velká část je z Evropy, stovky lidí jsou z jiných kontinentů. A my se zase snažíme svět, který na festivalu vytváříme, dostat do zemí, v nichž naši fanoušci jsou.

Vytvořili jsme tedy koncentrovaný koncept festivalu. Jsme schopni ho připravit, odjet s ním do jiné země, tam ho přenést na pódium, objednat umělce, kteří jsou pro festival typičtí, a vytvořit menší Let It Roll. Reprezentujeme tak svou značku a neseme zážitek lidem v zahraničí. Někdy hostujeme na jiných festivalech, kde máme vlastní pódium, jindy máme speciální klubové akce. Naposledy to bylo letos v únoru v Londýně, v hale pro pět tisíc lidí.

Foto: Lucie Levá Ondřej Vrba a jeho tým dostali festival i do zahraničí

Jak se stavíte k případnému užívání omamných látek na festivalu?

Jedním z našich programů je drogová prevence. Vysvětlujeme fanouškům, že hudba není automaticky spojená s drogami, a pokud mají přece jenom jiný úmysl, říkáme jim, jak docílit toho, aby nedocházelo k ohrožení jejich zdraví.

Dnes už se ale dostáváme do stadia, kdy pro mladé lidi nejsou drogy na festivalu důležité. Spousta z nich už dokonce ani nepije alkohol. Přijedou se především bavit a potkávat s lidmi z celého světa, kteří mají rádi stejnou hudbu. Pro většinu nejsou drogy žádným tématem.

Dalším vaším programem je ekologie. Čeho chcete docílit?

Chtěli bychom, aby mladí lidé převzali za sebe a prostor, ve kterém žijí, ekologickou odpovědnost. Myslíme si, že hudba, kultura, společnost, příroda a ekologie spolu souvisí, že myslet na přírodu patří k životu. Snažíme se k tomu naše návštěvníky vést a dělat to zábavnou formou. Těší nás, že k nám jezdí řada lidí, kteří takový životní styl přijali. Chceme, aby Let It Roll neměl negativní dopad na životní prostředí.

Před několika lety se například na jednom britském festivalu řešilo, že lidé zatěžují životní prostředí tím, že levné stany nechávají po festivalu ve stanovém městečku. My opuštěné stany opravujeme a potom předáváme různým charitám a lidem, kteří je potřebují. Například bezdomovcům.

Co bude hudebním vrcholem letošního Let It Rollu?