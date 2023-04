OBRAZEM: Národní muzeum vystavuje zachráněné syrské památky

Expozice byla otevřena pro veřejnost v pátek 14. dubna. Poběží do 10. května.

Na výstavu můžete zajít mimořádně i zdarma, a to tuto sobotu, kdy Národní muzeum slaví 205 let od svého založení. Volný vstup bude do všech jeho objektů, kde se běžně platí vstupné. Součástí oslav je i řada doprovodných akcí.