Novoroční anketa kulturních osobností

Jiří Bartoška,

herec, prezident MFF Karlovy Vary

Foto: Jan Handrejch, Právo Jiří Bartoška

Těším se, čím nás bude překvapovat a udivovat vnučka Andulka. A těším se padesátý sedmý ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Jakub Hrůša,

dirigent

Foto: Petra Klačková Jakub Hrůša uvádí české skladatele po celém světě a je na ně hrdý.

Především jsou to mé návraty k České filharmonii, s níž budu pokračovat v sukovském koncertním i nahrávacím projektu, symfonií Asrael. Stejně tak se těším i na návrat k Vídeňským filharmonikům, s nimiž kromě programu ve Vídni absolvuji dvě turné v Evropě, v květnu s ruskou hudbou, což je zajímavý rozměr projektu. A do třetice i na návrat k římskému orchestru Accademia Nazionale di Santa Cecilia, kde budu pokračovat v uvádění české hudby, známé i méně známé, především v janáčkovském a dvořákovském repertoáru. S Bamberskými symfoniky mě po několika letech v červenci čeká Dirigentská soutěž Gustava Mahlera plus dvě velká turné, ve Španělsku a Německu a poté v Tchaj-wanu a Koreji.

Jan Svěrák,

režisér

Foto: Jan Malíř (c) Biograf Jan Svěrák Jan Svěrák na zkouškách muzikálu Branický zázrak.

Hlavně se těším, že skončí válka. Mezitím se budu těšit na každé představení Branického zázraku. To živé divadlo, kapela a zpěv mi dělají dobře na duši. A o Velikonocích se k nám zase vrátí vlaštovky!

Michal Viewegh,

spisovatel

Foto: archiv Právo Michal Wiewegh

Vyjde mi na jaře knížka, která se bude jmenovat trochu bizarně Malý Gatsby a Carmen z Chodorova. A jak rozděluji spravedlivě svou přízeň a střídám dovolené, byl jsem loni s jednou dcerou a zeťákem, a letos tedy pojedu se dvěma mladšími dcerkami na dovolenou. Jezdíme většinou do Chorvatska nebo na Krétu a Korfu.

Míla Fürstová,

výtvarnice

Foto: archiv Právo Míla Fürstová

Tady v Anglii, kde žiji, se říká, pokud chcete pána Boha rozesmát, řekněte mu o svých plánech. Snažím se tedy neupínat se a netěšit se jen na to, co jsem si na 2023 naplánovala. Na co se ale opravdu těším, jsou zázraky každodennosti. Darem dětí a umělců je, někdy si říkám, zda nejsou tato dvě slova synonyma, že dokážou vidět vše kolem sebe jako nové. Těším se tedy na nové zázračné vidění všech darů, co už mám.

David Ondříček,

režisér a producent

Foto: Petr Hloušek, Právo Režisér David Ondříček s Českým lvem za Zátopka.

Těším se na to, že budu režírovat v Dejvickém divadle svou vlastní hru, a protože mám celý ten soubor rád, moc se těším na práci s herci. A těším se, že Slávie vyhraje ligu.

Václav Cílek,

spisovatel

Foto: Petr Horník, Právo Geolog a klimatolog Václav Cílek

Těším se, že každý měsíc budu týden až deset dní na chalupě, kde budu psát a pozorovat přírodu. Hodně poslouchám klasickou hudbu, takže se těším, že si dobře naposlouchám Alfreda Schnittkeho a Gregorije Ivanoviče Gurdieffa, to byl arménský skladatel, který psal velmi zvláštní krásnou hudbu.

Adolf Zika,

fotograf a filmař

Foto: archív umělce Režisér a fotograf Adolf Zika.

Strašně rád bych řekl něco duchaplného, chytrého, nebo prostě jen vtipného, ale nejde mi to. I přes svou optimistickou, veselou a založením pacifistickou povahu si přeji jakýkoli konec soudruha Putina. No a pak se těším na to, až bude za námi úspěšně prezidentská volební anabáze. A pokud se tyto dvě věci trochu podaří, půjdu se svou rozsáhlou rodinou v klidu v létě na koncert kapel Def Leppard a Mȍtley Crűe.

Michal Škapa,

výtvarník

Foto: Jan Handrejch, Právo Michal Škapa aka Tron se svým dílem.

Těším se, že budeme mít na Hradě plnohodnotnou reprezentaci a přestane vát vítr z východu, a také, že i v těch nedalekých východních krajinách dostane medvěd pořádně přes tlapu a odvalí se zase zpátky na své teritorium lízat si rány a dá pokoj. V rámci mého kolbiště se těším na výpravu a instalaci vlastní výstavy Code Keeper v Norsku a dobývání dalších galerií a zdí, ať už budou kdekoli. Praze přeji zase tak bohatý kulturní život jako v minulých letech, a se všemi brzy na viděnou.

Jan Hrušínský,

principál Divadla Na Jezerce v Praze

Foto: Jan Handrejch, Právo Jan Hrušínský

Těším se, že v roce 2023 snad skončí porážkou agresora válka na Ukrajině. Těším se, že tak jako se vytratil covid, zmizí z našeho života i pánové Zeman a Babiš. Těším se, že po těchto katastrofách začne v Česku zase normální život. Všichni už bychom si to zasloužili.

Jiří Suchý,

autor a principál divadla Semafor

Foto: Jan Handrejch, Právo Jiří Suchý.

Přiznávám se, že poslední dobou se už trochu bojím těšit, protože nějak se mi to neplní. Ale přece… Minulé léto jsem si po mnoha rocích dopřál malou dovolenou a zjistil jsem, že těch deset dnů na chaloupce je třeba si zopakovat. Riviéra a Florida jsou také dobré, neříkám, že ne, ale být daleko od hlučícího davu, to je nádhera.

Petr Dvořák,

generální ředitel České televize

Foto: Petr Hloušek, Právo Generální ředitel ČT Petr Dvořák

Českou televizi čeká zajímavý rok. Rok, kdy budeme slavit, ale i rok, kdy budeme bojovat. Oslavíme deset let od spuštění Déčka a Artu, třicet let od vzniku České televize a plných sedmdesát od začátku televizního vysílání u nás. Televize za tu dobu ušla pořádný kus cesty a já vnímám všechna tato výročí nejen jako příležitost, jak poděkovat divákům za jejich zájem, ale i jak připomenout význam veřejné služby. A aby naše služba veřejnosti mohla být nadále stejně kvalitní, nevyhneme se ani v příštím roce intenzivní debatě s politiky nad spravedlivým, smysluplným a udržitelným financováním České televize. Při tom budeme chtít divákům dál nabízet pořady, které vyvolávají zájem i diskuzi. Ostatně hned v lednu nás čeká výzva v podobě prezidentských voleb, kterým se budeme intenzivně věnovat.

Marek Ztracený,

zpěvák, hudebník a skladatel

Foto: Jan Handrejch, Právo Marek Ztracený.

Nemůžu odpovědět jinak, než že se těším na své tři koncerty v pražském Edenu. Na to, až všechny ty představy a sny proměním v realitu a užijeme si společně něco nezapomenutelného.

Michal Hrůza,

zpěvák, hudebník a skladatel

Foto: Universal Music Michal Hrůza

V roce 2023 se budu těšit na zveřejnění své nové písně Sebestředná, která bude mít už v lednu klip, i na koncerty, které nás čekají. Také se těším na alespoň malé cestování po jižní Evropě. Nejvíc se ale těším na napsání své první knížky, se kterou začnu na jaře.

Jiří Strach,

režisér

Foto: Právo Jiří Strach

Těším se, že příští rok už konečně uslyším zvuk nových svatovítských varhan. A že natočíme v České televizi scénář Marka Epsteina s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli. Je to sevřený psychologický příběh tří žen, který klade Pilátovu otázku: Co je pravda? Jistojistě nadzdvihne mandle všem možným majitelům té jedné správné pravdy.

Jan Gemrot,

výtvarník

Foto: Petr Hloušek, Právo Malíř Jan Gemrot.

Těším se na pár nových filmů. Hlavně na Opphenheimera od Christophera Nolana, Barbie od Grety Gerwig a na pokračování Duny. Dále se těším na dlouho očekávanou výstavu Jiřího Surůvky v GASKu a určitě na diplomky AVU. Také mě zajímá, co nového přichystají v mém oblíbeném pražském Divadle Na zábradlí. Ze všeho nejvíc se ale těším na to, až Ukrajina vyhraje válku nad Ruskem!

Maxim Velčovský,

designér

Foto: Kateřina Farná, Právo Maxim Velčovský

Jediné, na co se opravdu těším, je konec války. Na vše ostatní je mi trapné se těšit.

Jiří David,

výtvarník

Foto: Milan Malíček, Právo Jiří David

Především si přeji, aby moji blízcí, neboť celý svět neobejmu, byli přijatelně šťastní, což následně úzce souvisí se zdravím. Mohl bych se těšit na mou samostatnou výstavu v Praze v novém prostoru galerie Sophistica a pak na tři mé uvažované zahraniční prezentace. Hned v únoru na výstavu českého současného umění v prestižním drážďanském Lipsiusbau, jejímž kurátorem je Jiří Fajt, na jaře na mou samostatnou výstavu v Národní galerii v Gruzii. Ta třetí bude na nejprestižnějším místě, v pařížském Grand Palais, v níž budu součástí velké digitální výstavy Eternal Mucha.

Roman Vrtiška,

designér

Foto: archiv Právo Roman Vrtiška (vpravo) s Vladimírem Žákem.