Nové knihy: Weinbergová, Inchauspéová a Koestler

Jejím novým cílem jsou americká filmová studia. A mimořádný talent Audrey nakonec skutečně přivede do Hollywoodu. Již brzy zde hraje po boku filmových velikánů, jako jsou Gregory Peck a Humphrey Bogart. Může však zářit jako hvězda na hollywoodské obloze, aniž by přitom ztratila sama sebe?

Sophie chce pro svou rodinu jen to nejlepší – proto se rozhodne opustit slibnou kariéru a z rušného Chicaga i života plného shonu přesídlit do poklidného prostředí městečka ve východním Texasu. Brzy ale zjistí, že se v malém městě nudí a že poklidný život není pro ni. Nudu rozčeří až přátelství s Margot, zajímavou, extravagantní a společensky velmi vyhledávanou členkou skupiny podobně smýšlejících dam, které se nazývají Ženy na lovu.

Vztah mezi matkou a dcerou patří k těm nejdůležitějším, ale také nejsložitějším. Co dělat, pokud se mateřská láska vůbec nenastartuje a místo vřelosti přijde odmítnutí? Jak se na vztahu mezi matkou a dcerou projeví, když do něj vstoupí vnější agrese? A naopak, jaké to je bát se devastujícím způsobem o svou dceru? Nechápat ji, ztrácet ji. Je to boj, ve kterém je dovoleno úplně všechno? Rány z takového střetnutí nelze jen tak zacelit. Pětice dívek a žen, se kterými hovořili Aleš Palán a jeho dcera Anna, hledá svou cestu, jak se vypořádat s nákladem těžkostí. Fotografie v knize udělala Libuše Jarcovjáková.