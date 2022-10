Nové knihy: Ryantová, Nacukawa a Kosatík

Mrtvola na hřbitově představuje teprve první z Čarodějovy série temných zázraků. Dokáže se Jessica, vržená do středu mediální pozornosti a tlačená časem zbývajícím do dalšího zločinu, vypořádat s vlastní minulostí a zarazit řadění zvráceného vraha? Pokud ne, může se sama stát jeho další obětí…

Středoškolák Rintaró Nacuki, zanícený knihomol, se chystá zavřít knihkupectví-antikvariát, které zdědil po svém milovaném dědečkovi. V tu chvíli se v něm však objeví mluvící kocour s neobvyklou prosbou. Žádá od Rintaróa, aby mu pomohl zachránit knihy. Svět je plný osamělých knih, které zůstaly nepřečtené a nemilované, a kocour a Rintaró je musí osvobodit od majitelů, kteří je zanedbávají. Neobvyklá dvojice se vydává na úžasnou cestu a podniká společně tři výpravy do imaginárního světa, během nichž vstupuje do různých bludišť, aby knihy osvobodila.

Jules Rothová je mladá nadějná novinářka. Když se jí podaří získat práci u Dana Mansfielda, špičkového investigativního reportéra, její první úkol je neobvyklý a přísně tajný: má najít legendární expresionistický obraz, který před více než 75 lety uloupili nacisté a od té doby o něm nikdo neslyšel. Ztracený portrét nádherné a tajuplné ženy touží získat světoznámý návrhář a Danův osobní přítel, kterému už nezbývá mnoho času. Po tomtéž plátně zatím v Evropě pátrá také provokativní galeristka Margaux de Laurentová, bohatá žena bez skrupulí, zvyklá dostat, co si přeje. V cestě jí stojí pouze Jules a její odhodlání. Mladá žena se stále víc zaplétá do mezinárodního uměleckého skandálu a zjišťuje, kolik zrůdností nacisté na poli umění napáchali a že řada z těchto zločinných křivd není dodnes uznána, natož napravena.

Kam se ubíral slovenský národ za uplynulých třicet let samostatnosti? Precizně zpracovaný vhled do dění u našich sousedů a na vývoj vztahu Slováků a Čechů od jednoho z nejuznávanějších českých spisovatelů současnosti. Před třiceti lety zanikl společný česko-slovenský stát. Každá z obou nových národních společností se, teď už sama, vydala po vlastní cestě. Od té doby se říká, že vztahy obou národů jsou lepší než kdykoli v minulosti. A asi je to pravda, příčiny většiny dřívějších konfliktů odpadly. Víme ale jedni o druhých dost? Neplatíme za to oddělení větší vzájemnou lhostejností?

Michal Dabert je poněkud unaven životním stereotypem, do kterého se dostal ve společném životě s hollywoodskou hvězdou Joan Hartingovou. Joan ho sice miluje a téměř všechen svůj volný čas věnuje jen jemu, ale pro bývalého příslušníka cizinecké legie je rodinná idyla přece jen málo. A tak se Dabert rozhodne trochu si pročistit hlavu a vydá se na plavbu luxusním zaoceánským parníkem nazvaným Star of the Sea. Cesta vede z řeckého Pirea až do Spojených arabských emirátů, zpočátku vše probíhá dle plánu, Dabert si cestu užívá, a dokonce se seznámí se záhadnou dívkou, jenže po nějaké době loď zcela zmizí, aniž by vyslala jediný nouzový signál.