Nové knihy: Rayenová, Viewegh a Kissinger

Autor nás bere do svého domova, na výlety s přáteli po celém světě, k přípravě divadelních her i a na natáčení filmů od Rozumu a citu, k průlomové roli ve Smrtonosné pasti, přes Robina Hooda až po Lásku nebeskou, filmy o Harrym Potterovi či Královu zahradnici, kterou i režíroval. Čtenáři se mohou těšit i na fotografickou přílohu.

Ženy ve Velké Británii musí být v kuchyni značně kreativní. Za okny totiž zuří druhá světová válka a ponorky přerušily dodávky potravin, takže všichni musí vyjít s málem. Rozhlasový pořad Na kuchyňské frontě, který vysílá nápadité recepty z dostupných surovin, vyhlašuje kuchařskou soutěž o místo první ženské spolu-moderátorky. Pro čtyři velmi rozdílné ženy by to znamenalo životní šanci.

Jelikož se zdá, že jde o útok ekoteroristy a že jsou v ohrožení další lodě, začíná závod s časem – navíc se blíží tropická bouře, která by mohla zničit všechny důkazy. Sloan je odhodlaná prozkoumat každou stopu, jenomže vyšetřování přehlíží klíčové detaily a vlažný přístup nadřízených také nevzbuzuje zrovna důvěru. Vyjde také jako audiokniha pod nakladatelskou značkou Témbr. Text čte herečka Barbora Kodetová.

Životní příběh ženy, která bojuje s nespravedlností života a neplodností již řadu let. Kniha o cestě za miminkem plná lásky, ale i smutku.

Rozhovor s knězem a psychoterapeutem Petrem Glogarem, organizátorem manželských setkání a vedoucí skupin mužské spirituality, kde se inspiroval prací amerického františkána Richarda Rohra. Podílel se na vybudování kláštera karmelitánů ve Slaném, a především před několika lety otevřel Fortnu, klášter na Hradčanském náměstí v Praze, který převrací zaběhnuté představy věřících i nevěřících o tom, co je klášter. Petr Glogar o Fortně hovoří jako o duchovním wellness centru, kam může každý přijít a něco se dozvědět o svém nitru. Knižní rozhovor mapuje jeho životní cestu a nevyhýbá se ani otázkám, jak se liší přístup kněze a psychoterapeuta, nakolik církev ochromilo sexuální zneužívání a vůbec zneužívání moci, a především v čem vidí cíl meditace a zda lze zažít Boží blízkost.

Henry Kissinger oslaví 27. května sté narozeniny. Zatímco většina lidí, kteří se dožijí tohoto věku, si jen stěží vzpomene na vlastní jméno, veterán americké politiky posledních šedesáti let přichází s novou knihou. Věnuje v ní pozornost strategickému myšlení šestice klíčových osobností 20. století. Každá z nich prokázala v nepříznivých podmínkách mimořádné vůdčí schopnosti a všechny Kissinger osobně poznal: Konrada Adenauera, Charlese de Gaulla, Richarda Nixona, Anvara Sádáta, Li Kuang-jaa a Margaret Thatcherovou. Autor přemítá, jaká poučení lze ze zkušeností těchto státníků odvodit.

Hluboko v severních lesích, v malé chatě na jezerním ostrově, s pevninou sotva viditelnou v dálce, žije šestnáctiletá Juno celý život v takřka kompletní izolaci od okolního světa. Společnost jí dělají jen rodiče a malý bratr Boy. Žijí v zaběhnutém rytmu – rybaření, vaření a hraní deskových her. A přesto žijí v permanentním strachu. Neboť na druhé straně jezera číhá nebezpečí – neznámí lidé, kteří se je snaží vypátrat a pomstít se celé rodině za to, co otec kdysi udělal. Ale máma s tátou jsou opatrní – sestavili pro všechny jasná pravidla, která se striktně dodržují, a vybudovali dokonce tajný úkryt, kde je rodina v bezpečí. Dokud se na den strýčka Oleho všechno nezmění a zlo se neobjeví tak blízko, že už se mu nedá uniknout. Z dětské pohádky se stává děsivá noční můra.