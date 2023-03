Nové knihy: Kutrová, Čechura a Junek

První je kniha, která objevuje stezky na výlety po naší zemi, zatímco ta druhá se zaměřuje na cyklo putování na kole. Mezi další novinky patří mimo jiné návod na zdravé cvičení mozku pro seniory, historická sonda, zabývající se finančními těžkostmi slavných šlechtických rodů, pohled do osobních životů manželek prominentních nacistů, ale i kaleidoskop vzpomínek na slavné osobnosti naší kultury.

Delphine de Viganová: Podle skutečného příběhu

Román Podle skutečného příběhu známé francouzské autorky, který zpočátku líčí zdánlivě přátelský vztah dvou současných žen, se postupně mění v opravdový psychologický thriller. Tajemná L., jež razantně vstoupí do života spisovatelky, má všechny parametry, aby sklízela obdiv, zároveň však, jak se odhalí později, je typem osoby, kterou by žádný spisovatel neměl nikdy potkat. Nejen hrdinka, ale i čtenář nevědomky vpadne do neúprosného soukolí otázek. Kde začínají a končí hranice mezi realitou a fikcí, mezi autorem a postavou, mezi literaturou a čtenářem?

Odeon, 336 stran, 399 Kč

Foto: Odeon Obal knihy

Lucie Kutrová: 151 příběhů na Stezce Českem

Pojďte si společně projít celou naši krásnou republiku a užít si přes 2000 km po českých kopcích a malebných vesničkách. Lucie je „postrach ulice“, a tak na jejích cestách nikdy nechybějí krizové situace, jež však většinou zvládne vyřešit s humorem. Stezku Českem může jít každý. Je jen na vás, kdy, kde a jak se na cestu vydáte.

Universum, 432 stran, 499 Kč

Foto: Universum Obal knihy

Ivo Paulík: 77 výletů na kole po nejkrásnějších místech ČR

Zkušený autor průvodců Ivo Paulík nabízí ve své nové knize nejkrásnější cyklovýlety po všech koutech naší vlasti. Trasy jsou přehledně označeny a rozděleny podle náročnosti do čtyř stupňů a u každé je doplněn graf, z něhož je patrné celkové převýšení, každý si tak bude moci zvolit trasu, která nejlépe odpovídá jeho aktuálním možnostem a potřebám. Každá trasa je opatřena stručnou charakteristikou výletu, popisem cesty a doporučením vhodného typu kola. Zároveň kniha obsahuje QR kódy, které vám umožní načíst údaje o každé trase do vaší navigace či chytrého telefonu.

Universum, 160 stran, 399 Kč

Foto: Universum Obal knihy

James Wyllie: Manželky nacistů

Tato kniha je fascinujícím vhledem do osobních životů, psychologických profilů i manželství žen Hitlerových pohlavárů. Göring, Goebbels, Himmler, Heydrich, Heß, Bormann – jména, která jsou synonymem moci a vlivu ve třetí říši. Méně už budeme znát jména jako Carin, Emmy, Magda, Margaret, Lina, Ilse a Gerda.

Až dosud se na ně nahlíželo jako na vedlejší postavy, jejich význam se opomíjel a zdálo se, jako by o vražedných činech svých manželů nic nevěděly, třebaže důkazy byly všude kolem nich. Kniha je doplněna i obrazovou přílohou.

Universum, 280 stran, 429 Kč

Foto: Universum Obal knihy

Jaroslav Čechura: Luxus na dluh?

Dnes jsme zadluženi prakticky všichni. Je zadlužen stát, obce, jednotlivci. Jak tomu bylo asi v minulosti? Prameny obsahují množství informací o zadlužení šlechtických rodů, o získávání půjček, jejich splácení. Ale také o neproduktivním utrácení vypůjčených peněz za luxus. Jaroslav Čechura ve své nové knize poodhaluje dluhy českých panovníků, počínaje posledními Přemyslovci. Jádrem knihy je sledování zadlužení předních českých předbělohorských rodů: Pernštejnů, pánů z Hradce, Rožmberků, Švamberků, Lobkoviců, Černínů. S nimi kontrastuje fakt, že rod Smiřických měl jako jediný z českých aristokratů velké finanční přebytky. Rozbor velmi bohaté dokumentace dává odpověď na to, co znamenaly dluhy v renesančních Čechách, kdo byli věřitelé, jaká byla role žen při půjčování peněz v raném novověku a řadu dalších otázek.

Vyšehrad, 320 stran, 399 Kč

Foto: Vyšehrad Obal knihy

William Kent Krueger: Železné jezero

Cork O’Connor, bývalý inspektor chicagské policie, se přestěhuje i s rodinou do ospalého městečka Aurora v Minnesotě, kde se stává šerifem. Městečko se rozkládá u Železného jezera a sousedí také se stejnojmennou indiánskou rezervací. O’Connor se nepříliš úspěšně snaží řešit rozbroje mezi bílými usedlíky a indiány kvůli rybolovu v jezeře a jeho kariéra šerifa končí blamáží. Také jeho osobní život je v troskách, a tak jen bezcílně ubíjí čas a utápí se v sebelítosti. Když je však nalezena mrtvola soudce Parranta a krátce potom zmizí indiánský mladík, který v městečku roznášel noviny, pustí se O’Connor do pátrání na vlastní pěst. Bezděky začíná rozplétat komplikovaný případ korupce, vydírání a doutnajícího skandálu, který musí vyřešit, aby nezemřeli další lidé.

Vyšehrad, 376 stran, 399 Kč

Foto: Vyšehrad Obal knihy

Danuše Steinová, Petra Hirtlová a kolektiv: Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory

Publikace je unikátním dílem kolektivu autorů – zejména členů České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Dozvíte se, co je to kognitivní trénink, jak probíhá v praxi či jakým způsobem si jeho prostřednictvím můžete zlepšit svůj mentální výkon. Seznámíte se s podstatou několika mnemotechnických pomůcek, a především si na konkrétních příkladech procvičíte všechny složky myšlení a paměti. Zlepšíte si s námi koncentraci, slovní obratnost, sémantickou paměť, i asociativní a kreativní myšlení.

Vyšehrad, 72 stran, 199 Kč

Foto: Vyšehrad Obal knihy

Junek Václav: Jak jsem je zažil já

Kniha Václava Junka, bývalého režiséra, dramaturga a producenta ČST, jeden čas ředitele pražské Lucerny a v současné době známého spisovatele a publicisty představuje řadu známých osobností se kterými se seznámil a osobně spolupracoval. Byli to mimo jiné Karel Gott, Miroslav Menšík, Ján Roháč, Jaroslav Dietl, Helena Růžičková, Karel Vlach, ale setkal se například i s Luisem Armstrongem při jeho pražském vystoupení, jak dokládá jím podepsaná fotografie s věnováním autorovi.

Olympia, 132 stran, 299 Kč

Foto: Olympia Obal knihy

Josef Ptáček: S mobilem do Božího království?

Dvacet pět úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i zlý pán Na internetu hledáme čerstvé zprávy. Nakupujeme, platíme a připojujeme se k různým institucím. Posloucháme internetové rádio, podcasty a hrajeme hry. Je to pro nás dnes nepostradatelný pracovní nástroj, který pomáhá našemu vzájemnému propojení i ke vzdělávání. Mobil nás provází doslova na každém kroku. Vytváří zcela nový životní prostor, jenž má vliv na naši koncentraci, vztahy a naše tělesné, duševní a duchovní zdraví. Bereme ho do ruky v průměru každých deset minut. Co nám to přináší a co bere?

Karmelitánské nakladatelství, 120 stran, 219 Kč

Foto: Karmelitánské nakladatelství Obal knihy

David Urban: Hra o přežití

Z nevinné zábavy se stává nebezpečná posedlost. Rodiče ji nechápou, děti ji milují. Lovci monster jsou hra, s níž školáci tráví celé dny. Musí pochytat imaginární nestvůry, aby pokročili do dalších levelů a překonali spolužáky. Jenomže k tomu je zapotřebí být v určitý čas na určitém místě. I kdyby to mělo být uprostřed noci v temném lese. Ale co když mezi stromy číhá něco víc než jen malovaná postavička? Tutéž otázku si začnou klást kriminalisté, když v Klánovickém lese najdou uříznutou nohu. Text audioknihy čte herec a dabér Filip Švarc.

Témbr, 12 hodin 10 minut, 299 Kč