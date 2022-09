Nové knihy: Kovářová, Hušková a Ahnhem

Románový debut jihoafrické básnířky. Abram, vinař z Jižní Afriky, kterého lze považovat za Angličana nebo za Holanďana (podle toho, kdo zrovna líčení jeho nesnází naslouchá), vám řekne, že se všechno pokazilo, když ho manželka přestala milovat, když jeho děti nemohly být občany rodné vlasti a když se ho jeho země pokusila zavřít do vězení. Abramova manželka Alisa vám poví, že se to celé pokazilo daleko dřív. A pak tu máme Dido, jejich nepokojnou starší dceru; a cestou také potkáme jednoho rozhněvaného muže a ženu, která skrývá tajemství, jež by neměla znát.

Ištván Jeseter se narodil jednoho zářijového odpoledne v tramvaji číslo 17 ze špatně vyrešeršovaného novinového článku – jeho otcem je nepokrytá lež a matkou mizerná novinářská práce. Jediné, co má, je rybí šupina pro štěstí a doklad o tom, že je duševním dědictvím jistého Metoděje H., který ovšem tvrdí, že je to celé nějaký omyl. Ištván se musí rychle zorientovat nejen v hektickém postmoderním světě, ale i v tom, odkud přišel a co je vlastně zač on sám.