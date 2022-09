Nové knihy: Jachinová, Vopěnka a Dumas

Martin Vopěnka: Václav Havel– mocný bezmocný ve 20. století

Václav Havel je jednou z nejvýznamnějších našich osobností druhé poloviny 20. století a jeho vliv přesahuje naše hranice. Jeho život je však také dobrou příležitostí osvětlit naši moderní historii v kontextu světových událostí. Autor v knize sleduje obě linie. Na počátku je Václav Havel drobnou figurkou v těžkých dějinných zkouškách, později se stává slavným dramatikem, zároveň „bezmocným“ disidentem, kterého tehdejší komunistická moc pronásledovala, zavírala, a nakonec prezidentem i politikem, za kterého se on sám nepovažoval.

Práh, 96 stran, 399 Kč

Foto: Práh Obal knihy

Guzel Jachinová: Vlak do Samarkandu

Téma Povolžského hladomoru (1921–1922) bylo dosud v ruské literatuře do značné míry opomíjeno, přitom jde o jeden z největších hladomorů v novodobé historii. Autorka, která píše o tragických zkušenostech etnických menšin v rané sovětské historii, provedla rozsáhlý archivní výzkum, aby mohla hodnověrně vylíčit dramatický příběh sirotků evakuovaných z ruské Volžsko-uralské oblasti během hladomoru. Vše, co se v románu Vlak do Samarkandu děje s dětmi, vychází z historických reálií.

Prostor, 464 stran, cena 497 Kč

Foto: Prostor Obal knihy

Karel Nešpor: 300 úsměvů pro lepší život

Objevte s Karlem Nešporem, lékařem-psychiatrem se specializací na léčbu návykových nemocí, v této publikaci léčivou moc smíchu. V optimisticky napsané knize plné fotografií najdete řadu příhod, myšlenek i inspirací, s nimiž budou vaše dny o poznání jasnější.

Vyšehrad, 144 stran, 299 Kč

Foto: Vyšehrad Obal knihy

Lauren Layneová: Láska z Manhattanu aneb Jak vyrobit gentlemana

Violet Townsendová vždy vycházela lidem vstříc a snažila se jim zavděčit. Vyrostla na manhattanské Upper East Side v bohaté rodině, kde měla vždy ty správné věci, nosila to správné oblečení a nikdy nevybočovala z řady. Pro lidi kolem sebe by udělala cokoliv, obzvláště pro svou milovanou přítelkyni Edith. A proto, když ji právě ona požádá, aby si vzala pod křídla jejího nenadále objeveného vnuka, který se musí během pár měsíců naučit veškeré finesy života newyorské smetánky, Violet souhlasí. Její cíl? Připravit Kaina Stonea na to, že převezme rodinný podnik. Kain ale není zrovna nadšený a poslušný student…

Metafora, 264 stran, 349 Kč

Foto: Metafora Obal knihy

Sandra Dieckmannová: Kouzelné pírko

Ilustrovaná kniha pro děti i dospělé od britské ilustrátorky a umělkyně. Miška má tajemství – v hloubi duše si ani trochu nepřipadá jako opravdový medvěd. Jednou v noci k němu přiletí zázračný pták fénix, který Miškovi do tlapky vloží kouzelné pírko. Pomůže mu odhalit, kým skutečně je, nebo odpověď nosil celou dobu v sobě?

Práh, 32 stran, 299 Kč

Foto: Práh Obal knihy

Petra Vlhová, Juraj Berzedi: Moje cesta na vrchol

Úžasný příběh slovenské národní hrdinky, fenomenální sportovkyně – olympijské šampionky a vítězky Zlatého glóbu ve sjezdovém lyžování – Petry Vlhové. V knize vzpomíná na své dětství, první školní známky, závody, trenéry, úspěchy a nevyhýbá se ani ožehavým tématům, například proč nemůže být nikdy kamarádkou s rivalkou Mikaelou Shiffrinovou. Knihu doprovází bohatá fotografická příloha. Doslovem publikaci opatřila prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová.

Universum, 304 stran, 359 Kč

Foto: Universum Obal knihy

Glenn Stout: Dívka a moře

Psal se rok 1926 a stále ještě platilo, že sukně musí sahat pod kolena a sport se pro ženy nehodí. Přesto se našla jedna odvážná americká dívka, která uvedla v úžas celý svět, když jako první žena v historii lidstva přeplavala Lamanšský průliv a překonala dosavadní rekord téměř o dvě hodiny.

Jmenovala se Trudy Ederleová a její výkon byl – a dosud je – srovnatelný s výstupem na Mount Everest. Po návratu do Spojených států se rázem stala nejslavnější ženou světa – a stejně rychle upadla v zapomnění.

Ikar, 432 stran, 399 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Miloš Zapletal, Jan Měšťák: Duel

Duel dvou velkých kamarádů Jana Měšťáka a Miloše Zapletala je především zajímavým dialogem o nejrůznějších životních tématech. Patří k nim mimo jiné dětství, práce, láska, zdraví i stáří. Nevyhýbají se ani delikátním tématům, jako je nevěra, manželské rozchody či sex. Často zastávají odlišné názory a mnohdy mezi nimi dochází k opravdovému duelu, přičemž na sebe vytahují i ty nejtěžší kalibry. Jejich občasné hádky jsou vážné i komické.

Text je doprovázen ilustracemi Svatopluka Zapletala.

Esence, 200 stran, 329 Kč

Foto: Esence Obal knihy

Hana Vondráčková: Puberťačka před důchodem

Hana Vondráčková pečuje o mámu v pokročilém stádiu Alzheimerovy choroby. Doma jí říkají Ali a je to nejvěrnější přítel, kterého kdy babi měla. Je paličatý i dobrosrdečný, dokáže být zlý stejně jako dobrák, bavič i prudič.

S Alim je to jako na houpačce – prožijete s ním spoustu zmaru, bolesti, beznaděje, ale i humorných a roztomilých situací. Knižní zpracování blogu, který původně vznikl pro potřeby upouštění páry. Každý kotel má totiž takový pojistný ventil, aby nevybouchnul.

Ikar, 168 stran, 299 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Alexandr Dumas: Hrabě Monte Cristo

Klasika v audioknižním zpracování kompletního šestidílného románu Alexandra Dumase. Osudovou souhrou nepříjemných náhod je mladý lodní důstojník Edmond Dantes bez soudu uvězněn v krutém žaláři tvrze If. Po čtrnácti letech zoufalství a beznaděje mu zabliká světélko naděje. Po smrti jediného přítele abbého Farii se převlečený do jeho rubáše nechá hodit do moře. Útěk se podaří a Dantes naplánuje pomstu všem, kteří mu ublížili. Text čte herec a dabér Vladislav Beneš

Témbr, 53 h 57 min, 599 Kč (5CD/MP3)