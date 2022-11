Nové knihy: Bernardová, Čapek a Kocáb

Beyah se nemůže dočkat, až nechá minulost za sebou a vydá se na cestu k lepším zítřkům. Od vysněné budoucnosti ji dělí jen dva krátké měsíce. Dokud nečekaná smrt nezpůsobí, že Beyah nemá v kam jít. A tak je nucena strávit zbytek léta na poloostrově v Texasu s otcem, kterého sotva zná. Samson a Beyah nemají na první pohled nic společného. Ona pochází z chudé rodiny bez vyhlídek, on je bohatý a privilegovaný. Jedno však mají společné: oba je přitahují smutné věci. Což znamená, že jsou přitahováni jeden k druhému.

Do butiku úspěšné návrhářky Lucie vejde Anna, mladá studentka, která si chce koupit nový kabát. Nesetkává se tu ale jen zákaznice s prodavačkou, ale především milenka s manželkou.

Anna totiž udržuje tajný poměr s Luciiným manželem a přišla pohlédnout do očí své konkurentce. Netuší však, že Lucie přesně ví, kdo do butiku vkročil.

Působí nenápadně, ale když začne povídat, zatají se vám dech. Jako desátý člověk na světě dokončila výzvu „Oceans Seven“. Je první ze země bez moře, každou přeplavbu navíc zvládla na první pokus. Dalo by se říct, že Abhejali Bernardová je nejlepší česká plavkyně, kterou neznáte.

Cesta k dosažení „Sedmičky oceánů“ je však v jejím příběhu mnohem poutavější než samotné dosažení cíle. Její výpravy po světě totiž nejsou jen o plavání, jsou především výpravami do nitra. S pomocí meditace, za hranicemi pohodlí a toho, co zná, poznává sama sebe.

V nepříliš vzdálené budoucnosti žije lidstvo po apokalypse v bídě a zmaru. Ve snaze zvrátit tento truchlivý osud je zkonstruován stroj času, ukáže se však, že co jednou proběhlo, změnit již nelze – a tak začnou lidé do minulosti alespoň jezdit na dovolenou a přivážet si z ní věci.

Postupem času je ovšem potřeba začít toto regulovat, a tak jedinou věcí, kterou si člověk smí z minulosti přivézt, je Adolf Hitler – toho je totiž zcela v pořádku zotročit a například ho nutit dřít na cibulových plantážích, případně ho nechat zápasit s jinými Hitlery… A přesně to dělá Daniel, který se vydal ve šlépějích svého otce a stal se trenérem Hitlerů. Podaří se mu uspět i na prestižním Mistrovství světa Hitlerů? Humoristický román, jehož vize budoucnosti se doufejme nikdy nenaplní.

Jedinečná dárková fotografická publikace, která zachycuje rozmanitou krásu železnic. Průvodce shrnuje ty nejzajímavější a nejkouzelnější železniční tratě světa. Můžete na nich cestovat jak luxusními vlaky, tak levnými místními spoji. Překonávat hory i tropické džungle. Tak nastupte a nechte se okouzlit krásou legendárních železničních tratí! Cestování vlakem bylo vždy něčím víc než pouhým přesunem z bodu A do bodu B. Vlak je jedním z mála cestovních prostředků, který vám umožní relaxovat, ztratit se v překrásných scenériích ubíhajících za oknem i zažít kulinářské dobrodružství.

Myslíte si, že jste jediná máma, kterou nebaví tvoření s dětmi? Myslíte si, že jste jediný táta, který raději půjde čistit ucpaný odpad, než aby dětem četl pohádku (tu samou už po padesáté)? Myslíte si občas, že jste ten nejhorší rodič na světě? Pokud ano, kupte si tuto knížku! Pokračování úspěšného titulu Já to měl první! aneb Komiksový manuál, jak přežít rodičovskou dovolenou vám ukáže, že v tom nejste sami.

Osobitá a dojemná kniha od autorky titulů Just Kids a M Train obsahuje na 365 fotografií a zamyšlení, jež dokládají jedinečnou estetiku Patti Smith. Inspirací pro vznik tohoto díla byl autorčin populární profil na Instagramu. V roce 2018 zveřejnila na této sociální síti první snímek. Pod obrázkem byla krátká zpráva: „Zdravím všechny.“ Patti Smith, která dříve fotila na polaroid, začala na Instagram přidávat fotky z mobilu, na nichž se objevují děti, topení, boty nebo její habešská kočka Cairo. Sledující těmto miniaturním vhledům do autorčina světa ihned propadli, ať už se jednalo o záběry kávy, rozečtených knih, obrázky z hudebních turné, železničních stanic a zapadlých kaváren nebo o náhrobky jejích hrdinů, Williama Blakea, Dylana Thomase, Sylvie Plathové, Simone Weilové či Alberta Camuse.

Je lepší alkoholismus, nebo snobismus? A co něžná tyranie nedělních návštěv a povinných bábovek? Kamila, Eda a Emilie žijí ve vesnici podomácku slepené ze zbytků starého světa. Její obyvatelé neustále komentují, co si o všech a o všem myslí, jako kolektivní živý bulvár, před kterým není vůbec nikdo v bezpečí. Románový debut lze číst jako průvodce zvětšenými detaily dětských vzpomínek, ponor do složitých mezilidských vztahů a situací, anebo příběh o úniku ze světa nevstřícného ke křehkosti.