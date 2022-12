Nové knihy: Arlenová, Schlink a Lada

Taylor Adams: Most sebevrahů

Lenina sestra, dvojče, se zabila skokem z mostu. Jenže Lena tuto oficiální policejní verzi nepřijme, a je odhodlaná udělat cokoli, aby odhalila pravdu. A tak se rozhodne setkat se s policistou, který údajně nalezl mrtvé tělo.

Ovšem na jeho líčení něco nesedí. A jakmile se začnou vyjasňovat poslední hodiny života její sestry, změní se Lenino pátrání v trýznivý, neúprosný boj o vlastní život. Boj, který odhalí vše, co si myslela, že kdy věděla o ní, a především o sobě samé.

Kalibr, 280 stran, 379 Kč

John Grisham: Čas odpouštět

Právník Jake Brigance přijme obhajobu Drewa Gamblea, mladíka obviněného z vraždy policisty. Ostře sledovaný soudní proces rozděluje obyvatele, mnozí chtějí rychlý soud a trest smrti, ale Jake to vidí jinak. Jakmile zjistí o případu víc, pochopí, že musí udělat vše pro to, aby Drewa, kterému je pouhých šestnáct let, zachránil. Jakeovo odhodlání najít pravdu ohrožuje jeho kariéru i bezpečí jeho rodiny.

Kalibr, 560 stran, 499 Kč

Martin Šonka, Robert Sára: Můj let do nebes

Inspirativní příběh akrobatického pilota Martina Šonky, jenž se v roce 2018 stal mistrem světa respektované letecké série Air Race. Jeho cesta k absolutní světové špičce ale zároveň ukazuje, jak se vyplácí snít, protože i zdánlivě nereálné touhy mohou být – pokud tvrdě pracujete a jdete si za nimi – jednou naplněny. Obyčejný kluk ze Sezimova Ústí, jak o sobě rád říká, se prosadil v odvětví, v němž často rozhodují peníze.

Zpověď otce tří dětí zároveň doplňují rozhovory s jeho nejbližšími i velkými soupeři.

Universum, 288 stran, 399 Kč

Bernhard Schlink: Vnučka

V roce 1964 se do sebe na festivalu mládeže ve Východním Berlíně zamilují studentka z Východu a student ze Západu. On jí pomůže utéct, vezmou se.

Teprve po její smrti se sedmdesátiletý Kašpar dozví, co mu jeho žena Birgit celý život tajila: před útěkem porodila dceru a nechala ji v NDR. Kašpar udělá to, co ona vždycky chtěla, ale nedokázala – hledá ji. Pátrání se stává cestou do minulosti a setkáním s jizvami, které zanechala NDR, převrat v roce 1989 a přizpůsobení se Západu. Když dceru najde, žije provdaná v neonacistické komunitě na venkově. Její čtrnáctiletá dcera Sigrun je šťastná, že do jejího života náhle vstoupil dědeček, stejně jako on má radost z vnučky. Ale jeho svět je pro ni stejně cizí jako ten její pro něj.

Odeon v edici Světová knihovna, 328 stran, 379 Kč

Stacey Kennedyová: Drž mě

Pro soukromou vyšetřovatelku Elise Fanningovou je nabourání se do sítě exkluzivního klubu Phoenix hračka, stačí pár kliknutí a pomoc kamarádky. Elise si však rychle uvědomí, že nebyla tak nenápadná, jak si myslela, protože se ocitne tváří v tvář šéfovi ochranky klubu, vysloužilému vojákovi Archeru Westbrookovi. Ten miluje chytré a svůdné ženy. Když Elise nabídne jednu noc ve Phoenixu, ví, že by měla odmítnout. Přesto souhlasí. Ignorovat slastné pocity, které s ním zažívá, je nemožné. Souhlasí s jednou nocí a pak Archerův svůdný svět nadobro opustí. Takový je aspoň plán.

Metafora, 216 stran, 249 Kč

Přemysl Rut: Zkouška sirén

Zkouška sirén je závěrečným dílem antologie české autorské písně, jehož první díl vyšel pod názvem Gloria i gaudium. Česká písnička mezi kostelem a hospodou (2013) a druhý díl pod názvem Orchestrion v hlavě. Česká písnička mezi poezií a divadlem (2010). Tentokrát se vracíme k roku 1960, tedy k prvním ohlasům rock'n'rollu a sledujeme českou píseň ve vlnách beatu, rocku a folku (ale i nečekaně revitalizovaného folklóru) až k oné hranici, za kterou se písnička v tradičním významu slova proměňuje v cosi snad schopného dát tvar životnímu pocitu těch, kdo přišli na svět kolem roku 2000.

Vyšehrad, 384 stran, 599 Kč

Tessa Arlenová: Královská guvernantka-Ve službách královny

Píše se rok 1931 a mladičká Marion Crawfordová se vydává na svou zatím nejdelší cestu. Z drsného Skotska ji vlak odveze do královského sídla Royal Lodge, kde má celé léto sloužit jako guvernantka dvou mladých princezen – Lilibet a Margaret Windsorových. Marion se brzy stane nedílnou součástí královské rodiny a princezny si ji doslova zamilují. A tak místo pár měsíců nakonec zůstane dlouhých šestnáct let. Společně prožívají divoké turbulence dvacátého století, nečekanou abdikaci i vzlety a pády první skutečné lásky. Když se půvabná Lilibet zamiluje, Marion jako jediná věří, by řecký princ Filip mohl být vhodným manželem budoucí britské panovnice. Sama se však bude muset brzy rozhodnout mezi láskou a loajalitou ke královské rodině.

Moba, 376 stran, 399 Kč

Michel Bussi: Kdo zabil malého prince?

Dechberoucí, téměř detektivní román o tajemstvích Malého prince a jeho autora.

Opravdu Malého prince uštkl had a díky tomu se dostal zpět na svou planetu B612? A co záhadné zmizení Antoina de Saint-Exupéryho, po kterém se slehla zem jen pár měsíců po vydání knihy? Opravdu zahynul při nehodě během letu, který měl být v armádě jeho poslední? Opravdu známe celou pravdu? Co když Saint-Exupéry do příběhu Malého prince vetkl ještě něco dalšího, něco, čeho jsme si dosud nevšimli? Nebyl to právě Malý princ, který pronesl, že to, co je nejdůležitější, je očím neviditelné? Co když nám stále uniká nějaký důležitý fakt, který by nám jednou provždy objasnil Saint-Exupéryho smrt?

Jota, 232 stran, 368 Kč

Josef Lada: Pohádky a vyprávění slavného malíře

K prosincovému výročí narození a úmrtí malíře a spisovatele Josefa Lady (17. prosince 1887 Hrusice – 14. prosince 1957 Praha) vychází soubor všech jeho pohádek, povídání a rozhovorů, které se nacházejí v archivu Supraphonu za období 50 let. V tomto kompletu jsou pohádky Bubáci a hastrmani v interpretaci Františka Smolíka z roku 1967 a slavné a úspěšné nahrávky ze 70. až 90. let, které vznikaly podle knih Kocour Mikeš, O chytré kmotře lišce a Nezbedné pohádky s celou plejádou hereckých hvězd, například s Naďou Konvalinkovou, Alenou Vránovou, Reginou Rázlovou, Naďou Gajerovou, Aloisem Švehlíkem, Václavem Postráneckým, Markem Ebenem a mnoha dalšími.

Závěr tvoří nahrávka z roku 2004 ze sbírky oblíbených ladovských říkadel v podání Josefa Somra a souboru Bambini di Praga i autentické osobní vzpomínky Josefa Lady, nahrané v roce 1955 v pražském Mozarteu.

Supraphon, 13 hodin 42 minut, 359 Kč

Semafor

Zvukový komplet semaforských divadelních her ze 70. let, který navazuje na předchozí 2 CD-boxy, zaznamenávající nahrávky z let 60. V novém kompletu 8 her z let 1971–1979 jsou nahrávky her Jiřího Suchého s hudbou Ferdinanda Havlíka a v Člověku z půdy také Jiřího Šlitra. Na posledním disku je nedávno objevená studiová nahrávka dosud nevydaného alba Malý domácí tingl-tangl z roku 1978. Slavné představení Kytice zde také poprvé vychází zcela kompletní. Tři záznamy pořídil zvukař divadla Bohumil Paleček pro interní potřeby divadla, další čtyři ze záznamů jsou z archivu producenta Hynka Žalčíka, který je připravoval k vydání, ale z politických důvodů k tomu v době normalizace již nedošlo. V nahrávkách jsou zaznamenány desítky interpretů, spolupracujících v 70. letech s Jiřím Suchým (mimo jiné Jitka Molavcová, Josef Dvořák, Ferdinand Havlík, Naďa Urbánková, Hana Zagorová).

Supraphon, 16 hodin 52 minut, 1469 Kč