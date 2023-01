Nová alba: Ville Valo, Screamer, Jared James Nichols či Gaz Coombes

Za písmeny VV hledejme bývalého zpěváka finské skupiny HIM Villeho Vala. Z kapely odešel v roce 2017 a nyní kráčí po sólových stezkách. Na desce je cítit spojitost gotickým rockem domovské formace, stejně tak snaha odklonit se mainstreamovějším směrem.

Švédská kapela Screamer, jež je srocená kolem zpěváka Andrease Wikströma, bezmezně těží ze své přirozené hráčské energie a schopnosti tvoři různorodé skladby. Takto od roku 2011 vyprodukovala již pět alb. Novinka je z ranku klasického metalu, v písních je patrný vliv zrodu stylu na počátku osmdesátých let.

Americký bluesrockový muzikant Jared James Nichols nabízí své třetí album. Představuje na něm všechny své přednosti. Je slušný zpěvák, znamenitý kytarista a dobrý autor v žánru, v němž již bylo řečeno mnohé. On sám kolekci označuje jako rokenrol s trochou lidskosti.

Gaz Coombes hraje v britské skupině Supergrass a vydává i sólová alba. Turn The Car Around je čtvrté a on na něm rozprostírá svůj autorský talent na poli art rocku a alternativního popu. Nahrál neohrožené, náročné a zvukově barevné dílo, které ukazuje, proč je považovaný za jednoho z nejtalentovanějších britských skladatelů.