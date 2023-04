Nová alba: Lordi, The New Pornographers a Lankum

Hlavním tahákem na hudebním trhu s čerstvostmi se v minulých dnech stala novinka finské rockové kapely Lordi, populární nejenom vítězstvím na Eurovizi v roce 2006, ale i tradičními maskami. Nové desky poslali do světa i kanadští The New Pornographers a irští Lankum.

Foto: Novinky Nová alba