Nová alba: 5 Seconds of Summer, Beth Orton, Editors i The Rasmus

5SOS5 je páté studiové album australské poprockové skupiny 5 Seconds of Summer, které nabízí čtrnáct skladeb, z nichž některé již vyšly jako singly. Kolekce vznikala dva roky, muzikanti označili texty na ní za velice osobní.

Na svém sedmém studiovém albu začala britská zpěvačka a skladatelka Beth Orton pracovat poté, co koupila použité pianino v Camden Market v Londýně za 300 liber. Na něm začaly vznikat nové písně. Dělo se tak v atmosféře dokonalé harmonie tvůrkyně a nástroje. Sound je postaven na spojení folku a elektroniky.

Britská formace Editors se na svém novém počinu noří do popových vod. EBM je sedmé studiové album, které je pojmenováno jak po kapele, tak po jejím nejnovějším členovi (Editors/Blanck Mass), stejně tak podle žánru electronic body music.

Na začátku roku 2022 oznámil svůj odchod z finské rockové kapely The Rasmus zakladatel a kytarista Pauli Rantasalmi. Nahradila ho Emilia Suhonenová. Skupina se pak zúčastnila posledních kol soutěže Eurovision Song Contest v Itálii se skladbou Jezebel a skončila na sedmém místě. Bylo to vlastně i avízo jejího nového alba, které přijede koncertně představit do Prahy. Již 15. října vystoupí ve Foru Karlín a nové písně se rozhodně hrát budou.