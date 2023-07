Nobelova cena Milana Kunderu míjela. Proč?

„Od devadesátých let jsme Kunderu opakovaně nominovali, ale naše nominace, jak známo, zůstaly bez odezvy,“ sdělila Právu Dana Mojžíšová, tajemnice českého PEN klubu.

„Cena přišla příliš pozdě. Příliš pozdě pro český lid, který byl ponížen. Příliš pozdě na českou poezii, jejíž velká epocha už dávno skončila,“ reagoval Kundera v roce 1985 pro americký list The New York Times na otázku, jestli si Seifert cenu zasloužil.

V roce 1984 byl údajně Jaroslav Seifert nobelovským výborem vybrán v konkurenci s Milanem Kunderou; Milan Uhde má ve svých vzpomínkách, že na začátku osmdesátých let podepsal, spolu s dalšími autory z okruhu literárního disentu, nominaci Seifertovu. Kundera tak byl zřejmě nominován z Francie, ze světa,“ doplnil člen výboru PEN klubu a literární vědec Pavel Janáček.

„Tehdy se na různých zasvěcených místech šuškalo, že jsou na Nobelovu cenu za literaturu dva kandidáti: významný africký spisovatel a Milan Kundera. Jenže my jsme to nevěděli, konkrétně ani já, ani Jiří Gruša. Václav Havel nám na jednom setkání zakázaných spisovatelů předložil petici přimlouvající se za to, aby Nobelovu cenu dostal Jaroslav Seifert,“ řekl před čtyřmi lety serveru Info.cz Kunderův přítel Milan Uhde.