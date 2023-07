Kunderův hrob v Brně, přeje si rodina i město

Potvrdila to i primátorka Vaňková. „Jsme v kontaktu s rodinou Milana Kundery, a pokud toto přání bude přetrvávat, jsme připraveni poskytnout místo na čestném pohřebišti na ústředním hřbitově. Pro město Brno by to byla velká pocta,“ zdůraznila primátorka.

„Už dříve bylo domluvené, že bude Milan Kundera pohřben v Brně. Chtěl to on i jeho manželka Věra. Kdy a jak to bude, to teď ale nelze říct,“ řekl Právu šéfredaktor nakladatelství Host Miroslav Balaštík.