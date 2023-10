Nervozita, tréma a těšení se. Co prožívali tanečníci před prvním přímým přenosem StarDance?

Pro jeho tanečnici Kateřinu Bartuněk Hrstkovou začne ta pravá stardancová atmosféra asi až ve chvíli, kdy do publika usednou diváci. „To se dostaví tréma. Bránit se jí nebudu, protože bez ní to nejde. Určitou dávku trémy potřebuji, abych na parketu zatancovala na maximum,“ uvedla.

Herec David Prachař se prý ptal u tanečních profesionálů, jak se u nich projevuje tréma. „Dozvěděl jsem se, že většinou ztuhnutím celého těla. Údajně na odbourání pomáhá jóga. Takže se to cvičení musím rychle naučit. Protože při představě, že k tomu, co na parketu předvádím, budu ještě ztuhlý, tak už si skutečně nedokážu představit, jak ten můj taneční výkon bude vypadat. Musím tedy vyřešit trému, jinak budu v pohodě.“

Herec Marek Adamczyk ladil formu se svou tanečnicí Lenkou Norou Návorkovou až do sobotního odpoledne a doufal, že před přenosem už bude jejich forma perfektně naladěná. „Nevím sice, jak to poznám, ale už teď se snažím představovat si, jak to celé bude vypadat, jak to celé bude probíhat. Těším se,“ řekl.