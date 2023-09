Najednou se musím chovat více jako žena, to je pro mě asi nejtěžší, říká Eva Adamczyková o trénincích ve StarDance

Eva se se svým tanečním partnerem Jakub Mazůchem prý dostala na stejnou vlnu hned ze začátku. „Je to tím, že Kuba si opravdu na StarDance udělal čas a skoro pořád je tady, takže mi vychází vstříc i se změnami tréninků. Nikdy s tím neměl problém, což velmi oceňuji,“ rozpovídala se Eva.

Dopoledne má snowboardistka své sportovní tréninky, odpoledne pak věnuje právě tanci. „Já myslím, že jsme do toho skočili po hlavě. Po třech týdnech přišla únava, nebo tedy určitě u mě. Zablokoval se mi trapéz, tak jsem musela za kamarádkou, aby mi to rozmasírovala. Potom jsme si dali tři dny volna, ale zase jsme do toho naskočili znova,“ dodala.

„Je pravda, že začátek byl intenzivní. To jsme měli tréninky denně tři hodiny. Pak jsme ještě přidali, teď máme čtyři hodiny,“ připojil se Mazůch. „No my jsme zjistili, že něco prokecáme, takže jsme si přidali hodinku,“ dodala Eva.

„Někdy musím zatnout zuby“

„Když se snažíte o nějaký pohyb a do toho vás někdo ještě tak trochu formuje a vy se někam chcete hýbat a on vás hýbe jiným směrem, tak to je pro mě náročné, že ten pohyb vám někdo omezuje. Já tohle nemám úplně ráda, ale Kuba je podle mě zatím první člověk celkově, kterému jsem dovolila mě takhle moc omezovat v pohybu, protože si uvědomuji, že je to důležité, a mně to často něco dá,“ vysvětlila Adamczyková.

„Vy z toho pohybu potřebujete pocit, abyste si uvědomili, že se v tom máte cítit takhle. Poté je jednodušší se do toho pro mě nastavit. Někdy ale musím zatnout zuby. Je to prostě něco jiného. Takže ho nechávám omezovat mě, ale myslím, že je to pro mě důležité,“ dodala.

Eva Adamczyková: Co jsem dokázala, mi už nikdo nevezme

„Eva je zvyklá z toho snowboardu. Prostě to chce sjet sama. Ale v tom tanci je to o souhře. Musíme se potkat,“ doplnil tanečník.

Pro Evu je účast v taneční show vystoupení z komfortní zóny. „Já jsem celkem bezprostřední a nemám problémy s vystupováním, tak tohle je trochu nějaká role a musím se chovat trochu víc jako ženská. Musím ubrat trochu z té své energie. A to je asi nejtěžší,“ sdělila Novinkám.

Ve StarDance se proti ní postaví také její manžel Marek Adamczyk. Ten bude tancovat s Lenkou Norou Návorkovou, která v roce 2018 vyhrála s Jiřím Dvořákem.

Doma ale prý na tanec nemají Adamczykovi moc místa. „Většinou ale ani nemáme energii. Už po těch čtyřech hodinách vlastně nechcete tancovat. Já se snažím alespoň večer protahovat. Ale samozřejmě se o tom bavíme. Řešíme, co nám nejde a jaký z toho máme pocit. Myslím ale, že každý máme jiné problémy. On má tu pánskou roli, já tu ženskou, tak v tom je to trochu rozdílné. Některý věci ale samozřejmě sdílíme, něco si podobné je,“ vysvětlila sportovkyně.

Rivalita mezi nimi ale není. Kdyby náhodou Eva vypadla dříve, mrzelo by ji spíše, že si nezatancuje některé tance. „Nesoustředím se na Marka tak, že bych chtěla vypadnout později. Spíš to mám tak, že máme rozvržené ty tance a na některé se prostě hodně těším. Pokud vypadnu dřív, tak budu Markovi určitě hrozně fandit, ale nemám to spojené s tím, že by mi bylo líto, že tam budu déle,“ uzavřela rozhovor Eva Adamczyková.

