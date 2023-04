Manželé Adamczykovi ke StarDance: Na svatbě jsme již tanec trénovali. Byl to ale spíš freestyle

Párování známých osobností s profesionálními tanečníky plánuje televize oznámit v červnu. Do té doby nebudou znát rozdělení ani účastníci. Na tiskové konferenci to oznámili moderátoři Tereza Kostková a Marek Eben.

„To ale není tento styl. Tam jsme jeli velký freestyle,“ dodala Eva Adamczyková. Připomněla, že s tancem má zkušenost díky malému vystoupení, které v minulosti trénovala s Janem Onderem, jenž taktéž ve StarDance účinkoval. „To bylo na vyhlášení sportovce roku asi osm, devět let zpátky. To byla taková ,patnáctivteřinovka‘. Na to jsme měli asi 3 tréninky. Se společenským tancem ale jinak zkušenosti nemám,“ řekla sportovkyně.

Adamczyk vystudoval DAMU, ale podle jeho slov toho prý dost zapomněl. Doplnil ale, že doufá, že bude moci využít některých svých zkušeností z práce: „Všichni, kdo to zažili, s kým jsem mluvil, tak říkají, že je to těžké. A když si představím, jak je to těžké, tak si to mám představit ještě dvakrát těžší.“