Náhodný výběr: Chceme to, co už máme. Jen ve větším

Pozvánkou k poslechu nového alba, tří starších i k návštěvě koncertu je aktuálně videoklip k písničce Kapela na prodej. Jeho režisérem je Michal Skořepa a v hlavní roli se vedle členů kapely představuje Pišto, zpěvák skupiny Ovoce.

„K Ovoci máme blízko, provází nás od našich začátků. V našem prvním videoklipu k písni Romantička hraje jeho kytarista Láska. Dnes už tahle kapela sice koncertuje nárazově, ale o to hezčí je, že je to skoro vždycky s námi,“ sdělil Právu bubeník Štěpán „Barty“ Bartoš.

Debutové album Napadla mě melodie vydal Náhodný výběr v roce 2014. „Dvojku“ Láskyplní o dva roky později, trojku Útěky domů za další dva roky. Na novinku Tebe si fanoušci museli počkat čtyři roky. V období pandemie nechtěl nikdo vydávat desky, když na jejich podporu nebylo možné koncertovat.

Předchozí desky vznikaly ve studiích, která se soustředí spíše na menší kapely. S tou poslední však Náhodný výběr zamířil výše a vyjel do královéhradeckého studia I. Pracovala na ní se svým hudebním oblíbencem Thomem Frödem, zde zvukovým inženýrem a producentem, jinak zpěvákem kapel Imodium a Walkmanz.

Foto: archiv kapely Náhodný výběr, Štěpán Bartoš druhý zprava.

„S Thomem to byla naše první spolupráce, která ale trvala čtyři roky. Nechtěli jsme už dělat kompromisy. Všechna naše předchozí nahrávání byla poznamenaná tím, že jsme měli omezený rozpočet. Nejprve jsme chodili točit do studia zaměřeného hlavně na začínající kapely, čemuž odpovídaly cena i výsledný zvuk. Potom jsme byli u Pavla Neumanna ve studiu Luna. Na rozpočet, který jsme měli, byl zvuk desky opravdu dobrý, nicméně pořád to nebylo profesionální studio. Potom nám někdo doporučil Thoma, se kterým jsme se předtím jen občas potkali na nějaké akci, na níž hrál se svou kapelou Imodium,“ zavzpomínal Bartoš.

Výsledkem jejich setkání je jedenáct nahraných písniček, které sice spadají nejvíce do ranku pop rocku, ale cítit jsou v nich i další vlivy včetně pop punku. Klíčové jsou výrazná melodie a dobrý text. „Tebe je nejméně žánrově definovatelná deska ze všech, které jsme natočili. Není to ale prvoplánový úmysl. Myslím si, že je to znak doby, kdy se hranice mezi žánry na hudební scéně stírají. A větší tvůrčí svoboda se vždycky hodí,“ konstatoval bubeník.

Už před pandemií koncertoval Náhodný výběr v celé České republice. Měl naplánované i slovenské turné, které bohužel s nástupem pandemie padlo.

„Vždy byl krásný pocit, když jsme po sedmi hodinách dojeli na místo, kde jsme předtím nebyli, na koncert přišlo třeba jen padesát lidí, ale znali písničku, kterou jsme napsali před osmi lety někde v Soběslavi pod lampou. Tohle bychom chtěli jen rozšiřovat, jezdit dál a vědět, že i v těch nejodlehlejších místech přijde dvě stě, pět set, tisíc lidí. Vlastně chceme to, co už máme, jenom ve větším,“ řekl Bartoš.