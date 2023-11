Na Colours of Ostrava přijedou Queens of the Stone Age

Skvělá zpráva zejména pro rockové fanoušky. Na jednadvacátý ročník festivalu Colours of Ostrava, který se odehraje v Dolní oblasti Vítkovic od 17. do 20. července 2024, dorazí americká skupina Queens of the Stone Age. Aktuálně je nominovaná na cenu Grammy v kategoriích Nejlepší rocková skladba a Nejlepší rockové album za svůj letošní počin In Times New Roman…

Foto: Jan Handrejch, Právo Zpěvák kapely Queens of the Stone Age Josh Homme

Článek Kapela, jejímž šéfem je zpěvák a kytarista Josh Homme, vznikla v roce 1996 v Seattlu, ještě pod názvem Gamma Ray. Nápor stylu grunge ve městě tehdy pomalu polevoval a byl v něm prostor pro formaci, která se hlásila k tzv. stoner rocku. V její hudbě je ale i řada dalších vlivů. „Rock by měl být dostatečně tvrdý pro kluky a dostatečně sladký pro holky. Takhle jsou všichni spokojení a je to větší párty,“ popsal svůj přístup Homme. K poslednímu albu In Times New Roman… říká: „Zní tak, jak brutální je pocit být právě teď naživu.“ GLOSA: Rozporuplné Colours? Zkouška vztahu mezi diváky a festivalem V minulosti se v sestavě skupiny vystřídala řada věhlasných muzikantů, mimo jiné bubeník Joey Castillo, zpěvák Mark Lanegan nebo bubeník kapely Nirvana a později zpěvák a kytarista Foo Fighters Dave Grohl. Queens of the Stone Age vydali osm úspěšných studiových alb. Na kontě mají jedno prvenství z MTV Video Music Awards, jedno z NME Awards a další z Kerrang! Awards, k tomu několik nominací na Grammy. Na příštím ročníku festivalu Colours of Ostrava vystoupí už ohlášení Sam Smith, japonský buddhistický mnich Yogetsu Akasaka, nizozemská kapela Son Mieux, britská multiinstrumentalistka, skladatelka a zpěvačka Bat for Lashes, zpěvačka Sevdaliza či německá elektronická kapela Tangerine Dream. Sam Smith. Colours of Ostrava zná první hvězdu