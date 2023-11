Míla Fürstová vystavuje ilustrace k Máji pod dohledem Karla Hynka Máchy

Upřímně řečeno, výtvarnice nemá s návštěvníkem žádné slitování. Okamžitě ho takzvaně hodí do vody. Hned při příchodu do galerie ho za rohem čekají tři koláže Touha I–III v různých barevných verzích. Jako hlavní motiv se na nich skví Acherontia atropos, tedy Lišaj smrtihlav, který přináší (aspoň podle mytologie) smrt.

Ovšem umělkyně do figury nočního motýla vložila další významové roviny. Na temeni se mu skví bílá lebka s rozšklebeným úsměvem. Její poselství je jasné – memento mori, pamatuj na smrt. Ovšem na každém křídle objevíme akt nahé dívky. Láska, sexualita, ale také nebezpečí zániku a smrti, to jsou symboly, které autorka do díla zakódovala.

Na koláži Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal je to ještě markantnější. Mladík hledí zpříma do prázdných očních důlků lidské lebky. Dívá se do propasti a propast se dívá do něj.