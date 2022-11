Mikysku ke skladbě Šan-šuej inspirovaly tahy kaligrafického štětce

V této skladbě se pak kombinuje s hudební metaforou, což je pro mě další letité téma (spolu s konceptuálním uvažováním a posloucháním obecně), a to hlavně ve dvou podobách: jednak v metafoře noty či tahu smyčcem jako tahu štětce (z této dynamiky vychází většina hudebního materiálu), jednak v představě celého prostoru orchestru jako svitku/plátna/krajiny/šan šuej, které se odehrává v čase s důrazem na vývoj pohybu a zvuku hudebníků napříč orchestrem.

Myslím, že je to pro každého skladatele individuální, ale pro mne jsou tyto inspirace velice důležité (i proto, že často tvořím se zvukem s přesahem do jiných oblastí – instalace, video, text…). Byla to právě teorie metafory (někdy se této oblasti také říká konceptuální či kognitivní metafora), která mi ukázala, jak základním aspektem lidského uvažování je porozumění jedné domény na základě druhé.